Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ ở trường Bồ Đề

Đội 584 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại di tích trường Bồ Đề, gần khu vực thành cổ Quảng Trị.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử trường Bồ Đề ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hài cốt được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK.

Hiện hai hài cốt được quàn tại Nhà Văn hóa khu phố 3, phường Quảng Trị. Đội 584 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực xung quanh.

Khu vực tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Trị, cách thành cổ khoảng một km về hướng tây nam. Ngôi trường được xây dựng năm 1959, do tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị quyên góp từ phật tử, nhân dân trên địa bàn, dạy học sinh từ đệ thất đến đệ nhất (lớp 6 đến 12).

Trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, thành cổ và công trình xung quanh gần như bị san phẳng. Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi không đổ sập, nhưng cũng bị bom đạn bắn thủng lỗ chỗ.

Di tích trường Bồ Đề, phường Quảng Trị, đang được tu bổ. Ảnh: Đắc Thành

Đắc Thành