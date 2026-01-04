Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ cùng túi da đựng tài liệu

Hai hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, được bọc tăng nguyên tấm, dây dù; mỗi hài cốt có túi da đựng tài liệu và bật lửa.

Từ ngày 1 đến 4/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã cất bốc hai hài cốt tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh. Các hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1,2 m, xương cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc tăng nguyên tấm và dây dù.

Hài cốt liệt sĩ bọc trong tăng, dây dù. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi phát hiện, lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi khảo sát khu vực xung quanh. Hai hài cốt được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để hương khói, bảo quản và chờ cơ quan chức năng xác định thông tin.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Khe Sanh là địa bàn giáp biên giới Lào, giữ vị trí chiến lược quan trọng. Quân đội Mỹ từng thiết lập căn cứ Khe Sanh và sân bay Tà Cơn nhằm cắt đứt tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam. Quân giải phóng đã tổ chức nhiều trận đánh lớn tại đây trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 và chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên vùng đất này.

Khu vực Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Anh Tuấn

Quảng Trị là chiến trường ác liệt trong chiến tranh, nằm trên giới tuyến tạm thời sau Hiệp định Geneva. Toàn tỉnh hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ; trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn là hai nghĩa trang lớn nhất, với hơn 21.000 mộ.

Đắc Thành