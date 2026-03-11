Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở cửa hang đá

Quảng TrịHài cốt liệt sĩ tìm thấy ở xã Hướng Lập được bọc trong tăng và vải dù tại cửa hang đá trên núi.

Hơn 10h ngày 11/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai, xã Hướng Lập.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ: Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1 m được bọc trong tăng tấm và vải dù. Bên ngoài có 2 miếng tăng trải còn nguyên vẹn bọc phía trên và dưới, bên trong là tấm vải dù bọc hài cốt.

Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật đèn pha ô tô, hộp thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom nằm trong khu vực hài cốt và dây điện thông tin buộc hài cốt.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt. Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 đang tiếp tục tổ chức mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh thông tin.

Xã Hướng Lập nằm trên biên giới Lào, nằm trong khu vực hành lang chiến lược của đường Trường Sơn đi qua miền tây Quảng Trị. Xã là trạm dừng chân, trung chuyển quân, vũ khí và lương thực từ Bắc vào Nam. Nơi đây diễn ra các trận đánh, tập kích, phá hoại của địch và các trận phục kích, bảo vệ tuyến đường của quân và dân ta.

Đắc Thành