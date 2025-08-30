Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng vòng tay ký hiệu 'SH-18-15X'

Quảng TrịTrong 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Khe Sanh có một hài cốt cùng di vật kèm theo là biển đeo tay làm bằng nhôm với ký hiệu 'SH-18-15X'.

Từ ngày 13 đến 28/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã tìm được 10 hài cốt tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh. 10 hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1 m được bọc trong bao tử sĩ, tăng nguyên tấm còn xương cốt.

Di vật còn có tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, khuy dày, ống thủy tinh, dây thông tin, mảnh bom, vỏ đạn AK... Trong đó, một hài cốt kèm di vật là biển đeo tay làm bằng nhôm với dòng chữ "SH-18-15X", được tìm thấy hôm 20/8.

Di vật là biển đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ "SH-18-15X". Ảnh: Võ Đông

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, vị trí phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh.

Hiện lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi xung quanh vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đội quy tập đưa 10 hài cốt về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh hương khói, bảo quản và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Võ Đông

Trước đó từ ngày 19/5 đến 6/6, cách thôn Xa Re, xã Khe Sanh khoảng 15 m, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Trong chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt do nằm trên giới tuyến phân chia đất nước tạm thời sau hiệp định Geneve. Tỉnh có 157 nghĩa trang với 74.000 mộ liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn lớn nhất nhì cả nước. Hai nghĩa trang này có 21.130 mộ liệt sĩ.

Đắc Thành