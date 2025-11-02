Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng tấm biển khắc mã 'SH 1-99X'

Trong hai hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Khe Sanh, Quảng Trị, một hài cốt có di vật đặc biệt là tấm biển nhôm khắc mã "SH 1-99X".

Từ ngày 21/10 đến 1/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc hai hài cốt tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh. Hai hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1 m, được bọc trong bao tử sĩ, xương cốt còn khá nguyên vẹn.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Võ Đông

Các di vật đi kèm gồm tăng, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin... Trong đó, một hài cốt có tấm biển nhỏ làm bằng nhôm, khắc dòng chữ "SH 1-99X" - ký hiệu nhận dạng đơn vị hoặc danh mục quy tập trong chiến tranh.

Lực lượng tìm kiếm sau đó mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực. Hai hài cốt được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để hương khói, bảo quản và chờ xác định thông tin từ cơ quan chức năng.

Di vật là biển đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ 'SH 1-99X'. Ảnh: Võ Đông

Từ 19/5 đến 1/11, Đội Quy tập 337 đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, trong đó 22 hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang xã Khe Sanh. Theo cơ quan chuyên môn, khu vực này từng là vị trí chiến đấu của các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 trong mặt trận Khe Sanh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quảng Trị là chiến trường ác liệt, nằm trên giới tuyến tạm thời sau Hiệp định Geneve. Tỉnh hiện có 157 nghĩa trang với hơn 74.000 mộ liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn là hai nghĩa trang lớn nhất với hơn 21.000 mộ.

Đắc Thành