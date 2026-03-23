Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng cuộn dây thông tin

Quảng TrịHài cốt liệt sĩ được phát hiện sâu khoảng một mét ở rừng xã Hướng Lập cùng nhiều di vật cá nhân như 11 cúc áo quần, một cuộn dây thông tin.

Ngày 23/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại rừng khe núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Hài cốt còn nhiều xương cốt, các di vật kèm theo gồm tăng võng nguyên bộ, 11 cúc áo quần, cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy với nhiều di vật. Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Sau khi cất bốc, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đưa hài cốt về bảo quản tại khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và hoàn thiện thủ tục xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó ngày 11/3, tại xã Hướng Lập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai. Một ngày sau, Đội quy tập cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong hang đá trên núi Cô Loong, thôn Sê Pu.

Xã Hướng Lập nằm sát biên giới Lào, thuộc hành lang chiến lược của tuyến đường Trường Sơn đi qua miền tây Quảng Trị. Trong chiến tranh, đây là điểm dừng chân, trung chuyển quân, vũ khí và lương thực từ Bắc vào Nam, đồng thời diễn ra nhiều trận tập kích, phá hoại của đối phương.

Đắc Thành