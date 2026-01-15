Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng bút máy khắc tên Vương Chí Cao

Quảng TrịHài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Đakrông, ở độ sâu một mét, bọc trong vải dù kèm theo di vật là bi đông, dép và chiếc bút khắc tên Vương Chí Cao.

Ngày 15/1, Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cất bốc hài cốt liệt sĩ ở rừng trồng gỗ keo tràm của ông Hồ Văn Phương, thôn Trại Cá, xã Đakrông. Trong số di vật, chiếc bút sắt còn khá nguyên vẹn, vỏ màu đen, được khắc nhiều họa tiết như đôi chim bồ câu, cây dừa, tòa nhà và tên Vương Chí Cao.

Chiếc bút máy khắc tên Vương Chí Cao được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584

Ngoài hài cốt trên, tại khu vực này, từ ngày 2/1 đến nay, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập ba hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1 m, được bọc trong lớp vải dù. Di vật đi kèm là mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân.

Đội 584 đã đưa bốn bộ hài cốt liệt sĩ về quàn tại trụ sở, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh.

Lực lượng tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584

Xã Đakrông giáp với Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ, địa bàn có chiến khu Ba Lòng với địa hình núi rừng hiểm trở, là tuyến hành lang chiến lược Đường 9. Nơi đây diễn ra nhiều cuộc hành quân, tập kết của bộ đội và các trận đánh khốc liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên vùng đất này.

Đắc Thành