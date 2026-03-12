Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng bộ cờ tướng trong hang đá

Quảng TrịHài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hang đá sâu khoảng 3 m ở xã Hướng Lập cùng nhiều di vật cá nhân như bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng và một bộ cờ tướng bằng nhựa.

Ngày 12/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong hang đá trên núi Cô Loong, thôn Sê Pu, xã Hướng Lập.

Hài cốt liệt sĩ nằm trong hang đá sâu khoảng 3 m. Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Hài cốt nằm sâu khoảng 3 m trong hang, còn nhiều xương cốt. Các di vật kèm theo gồm tăng, vải dù, bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng bằng nhựa và một đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Sau khi cất bốc, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đưa hài cốt về bảo quản tại khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và hoàn thiện thủ tục xác định danh tính liệt sĩ.

Theo đơn vị này, năm 2023 lực lượng quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Hướng Lập.

Bộ cờ tướng và nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt. Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Trước đó một ngày, cách vị trí phát hiện hài cốt trên khoảng 6 km, đội quy tập cũng tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại cửa hang đá trên núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai, xã Hướng Lập. Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong tăng và vải dù; bên ngoài có hai tấm tăng còn nguyên vẹn phủ phía trên và phía dưới.

Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như đèn pha ôtô, thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, ba mảnh bom và dây điện thông tin buộc quanh hài cốt.

Xã Hướng Lập nằm sát biên giới Lào, thuộc khu vực hành lang chiến lược của tuyến đường Trường Sơn đi qua miền tây Quảng Trị. Trong chiến tranh, đây là điểm dừng chân, trung chuyển quân, vũ khí và lương thực từ Bắc vào Nam, đồng thời là nơi diễn ra nhiều trận tập kích, phá hoại của đối phương và các trận phục kích bảo vệ tuyến đường của quân và dân ta.

Đắc Thành