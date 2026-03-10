Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng 45 viên đạn

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy bộ hài cốt liệt sĩ kèm 45 viên đạn AK, 5 lọ thuốc quân y, quần áo đã phai màu ở tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện hồi đầu tháng 3 tại hang Chia, núi Hin Đăm, bản Noong Pát, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolykhamxay.

Hàng chục viên đạn cùng các di vật được phát hiện hồi đầu tháng 3. Ảnh: Hùng Lê

Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 2 m, còn xương và một số di vật như 45 viên đạn AK đã gỉ sét, tăng nylon rách nát, áo phai màu, mục nát, khâu đeo dây súng, 5 lọ thuốc quân y...

Đội quy tập cho biết khu vực núi Hin Đăm trước đây từng có kho quân nhu và trạm xá dã chiến của bộ đội Việt Nam đóng quân.

Hiện hài cốt liệt sĩ và các di vật tìm thấy đã được Đội quy tập di chuyển về khu vực đóng quân, lập hồ sơ và bảo quản.

Đội quy tập tìm kiếm hài cốt và di vật tại hang đá trên núi Hin Đăm. Ảnh: Hùng Lê

Từ năm 1949 đến 1989, Việt Nam cử lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ cách mạng Lào, tổ chức thành hệ thống riêng, lấy tên là quân tình nguyện. Hàng nghìn người đã hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể tại chiến trường nước bạn. Nhà chức trách Việt Nam và Lào hàng năm tổ chức các đợt quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh hai nước được giao phối hợp chủ trì.

Với 145 km đường biên giới tiếp giáp, Hà Tĩnh và một số tỉnh của Lào có mối quan hệ gắn kết về kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua các cuộc chiến, gần 1.000 liệt sĩ, 2.000 thương binh của tỉnh đã ngã xuống và bị thương tại Lào. Từ năm 1999 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác đặc biệt phối hợp với chính quyền nước bạn tìm kiếm, cất bốc được 825 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào, đưa về nước an táng. Riêng mùa khô 2024-2025, lực lượng quy tập của tỉnh đã tìm kiếm và đưa về nước 4 hài cốt liệt sĩ.