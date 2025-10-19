Tìm thấy chén trà khổng lồ cuối cùng bị lũ cuốn ở Thái Nguyên

Thái NguyênSau khoảng hai tuần tìm kiếm, chén trà nặng 200 kg ở quảng trường Võ Nguyên Giáp bị lũ cuốn trôi, được phát hiện trong nhà dân cách đó khoảng 2 km.

Sáng 19/10, chị Hoàng Thị Phượng, sống tại phường Phan Đình Phùng, phát hiện một chiếc chén khổng lồ đang nằm úp trong góc vườn. Chị Phượng cho biết nước lũ đã rút khoảng một tuần nhưng chưa có thời gian ra vườn nên không biết chiếc chén nằm đó.

"Đợt vừa rồi tôi cũng thấy mọi người chia sẻ chuyện tìm chén, ai ngờ một cái lại nằm trong nhà mình", chị nói, cho biết đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã tới trong sáng cùng ngày để xem xét phương án thu hồi.

Theo chị Phượng, trong những ngày ngập lụt lịch sử ở Thái Nguyên, vườn nhà bị ngập tới 2-3 m, cao hơn hàng rào. Do đó, chiếc chén có thể đã trôi vào và bị kẹt lại khi nước rút. Chị cho biết chén bị móp nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể hình dáng.

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cũng xác nhận tìm thấy chiếc chén thứ ba, cho biết sẽ thu hồi trong ngày 20/10. Bộ ba chén sẽ được sơn và sửa lại một số phần bị vỡ, sau đó đem đặt lại ở quảng trường trong thời gian tới.

Ba chén trà nằm trong bộ ấm chén khổng lồ được dựng tại quảng trường Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết 2025, đại diện văn hóa trà của địa phương, mỗi chiếc nặng 200 kg.

Vỏ ngoài chén trà làm từ composite, lõi bên trong bằng xốp. Trong điều kiện gió mạnh, bộ ấm chén không thể đổ. Tuy nhiên, phần đế đĩa không dính chặt, chỉ được đặt lên bề mặt nên khi nước dâng, chiếc chén bị cuốn trôi. Đại diện đơn vị thi công cho biết đã tính toán kỹ trong quá trình làm nhưng không ngờ nước lũ năm nay lại dâng cao như vậy.

Trước đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên thu hồi hai chiếc, một chiếc nằm bên ngoài hàng rào khu xử lý nước thải ở xã Trại Bầu, phường Gia Sàng - cách quảng trường Võ Nguyên Giáp khoảng 700 m. Chiếc còn lại cũng bị cuốn trôi 7 km, trong phạm vi xã Trại Bầu.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến 7/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo đã gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng trên toàn tỉnh, ảnh hưởng đến 199.000 hộ dân. Riêng tại TP Thái Nguyên, nhiều tuyến phố và khu dân cư bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét.

