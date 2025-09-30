Tìm thấy ba thi thể ngư dân tàu cá TP HCM

Quảng TrịThi thể ba người đàn ông trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch, cách vị trí tàu chìm trên sông Gianh 1-4 km, sáng 30/9.

Nạn nhân được xác định là thợ máy Nguyễn Văn Cảnh, 31 tuổi, quê Đồng Tháp; thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ, 41 tuổi, quê An Giang và thuyền viên Nguyễn Tiến Sỹ, 36 tuổi, quê Nghệ An.

Ba thi thể nạn nhân được phát hiện ở bờ biển xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh về phía nam lần lượt từ một đến bốn km.

Một tàu gặp nạn trôi dạt vào bờ biển sáng 29/9. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó ngày 28/9, hai tàu cá TP HCM cùng 13 ngư dân sau khi sửa chữa đã xuống sông Gianh chuẩn bị đi đánh bắt. Gặp bão Bualoi, tàu chuyển hướng từ bờ nam sang bờ bắc sông Gianh trú tránh, nhưng bị đứt dây neo nên trôi tự do.

Mưa to, sóng lớn đánh chìm tàu, 4 người bơi được vào bờ, 9 người mất tích. Với việc tìm thấy ba thi thể hôm nay, hiện còn 6 ngư dân mất tích gồm: ông Võ Văn Trải, 46 tuổi, ở Kiên Giang; anh Đoàn Công Thành, 23, TP HCM; anh Lê Đức Quân, 28 tuổi, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Sĩ, ở Nghệ An (chưa rõ năm sinh); anh Đặng Xuân Đức, 38 tuổi, TP HCM và một người tên Bình, 42 tuổi, Nghệ An.

Một trong hai tàu gặp nạn đã dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh khoảng 3 km về phía nam. Lực lượng chức năng với hàng trăm người đang tìm kiếm những người mất tích.