Tìm thành viên còn thiếu trong gia đình em

Em sống ở Sài Gòn, xa gia đình, là người tình cảm và chung thủy khi yêu ai đó.

Dù thuộc cung Song Ngư, tiêu biểu cho sự mơ mộng nhưng em lại thấy mình là một trường hợp ngoại lệ. Từ nhỏ em khá độc lập, càng trưởng thành, suy nghĩ lại càng thực tế hơn về công việc, gia đình và hạnh phúc.

Điều may mắn nhất của em là tình yêu thương nhận được từ bố mẹ, anh chị em và cả gia đình lớn hai bên nội ngoại. Em tin anh cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng điều này khi trở thành một thành viên trong gia đình em. Gia cảnh vừa phải, nhưng một điều may mắn nữa, tuổi trẻ của em là thời gian được trải nghiệm cuộc sống tự do tự tại ở nước ngoài. Nhờ vậy em có tư tưởng khá cởi mở và phóng khoáng. Em dễ tiếp thu những cái mới, tôn trọng sự khác biệt, thích khám phá và trải nghiệm. Mặt còn lại em là người thích nét đẹp truyền thống, lối sống kín đáo và đơn giản, tiếng Anh có từ "low-key" miêu tả khá chính xác về em.

Hiện tại em có một công việc để nỗ lực, vài người bạn thân, có hoài bão và những sở thích để tạo niềm vui cho em mỗi ngày. Cuộc sống có thể gọi là ổn ở thành phố lớn và đông đúc này. Tuy nhiên em vẫn luôn mong tìm được người bạn đời để đồng hành trên những chặng đường phía trước, để cho niềm vui của cả hai nhân lên và những nỗi niềm được san sẻ, để bố mẹ, gia đình yên lòng về em, và để cùng em trải nghiệm những điều mới mẻ.

Từ kinh nghiệm trước đây, em thấy mình là người tình cảm và chung thủy khi yêu ai đó. Khi đối mặt với sóng gió, em sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết cùng nhau. Nhưng sau những cố gắng, nếu việc duy trì mối quan hệ không còn đem lại niềm vui, hạnh phúc mà ngược lại là sự tiêu cực cho cả hai, em sẽ buông bỏ và không ngoái đầu lại dù không dễ dàng gì. Em nghiệm ra điều cần nhất cho một mối quan hệ là sự giao tiếp và tôn trọng. Một khi hai bên sẵn sàng giao tiếp, và thấu hiểu cho cảm xúc của đối phương, các vấn đề lớn có thể trở thành nhỏ.

Về em, nếu anh vô tình gặp ở ngoài, em không có gì quá nổi bật, hay mặc đồ màu trầm, tóc ngang vai không nhuộm hay uốn. Nhưng em biết cách chăm sóc bản thân, thích chăm sóc da, thích mặc đẹp, hướng đến lối sống tối giản và khỏe mạnh, thích nấu ăn và yêu cây cỏ.

Người em mong muốn kết bạn là người điềm đạm, khiêm nhường và có ý chí. Em thích người nói ít làm nhiều, biết và thích nấu ăn là điểm cộng lớn, vì em cảm thấy người đàn ông khi đứng trong căn bếp gia đình có sức hấp dẫn đặc biệt. Và thiết yếu là một người yêu thương, tôn trọng cảm xúc, có thể trò chuyện cùng em. Em cũng sẽ trao cho anh những điều tương tự.

Em biết để tìm một người như vậy không dễ dàng, nhưng vẫn luôn tìm kiếm và tin anh đang đâu đó ngoài kia. Trong lúc đó, em vẫn vui vẻ và nỗ lực vun đắp cuộc sống của mình thay vì đưa ra lựa chọn tạm bợ. Những điều tốt đẹp cần có thời gian, vậy nên nếu chính là anh, hãy chậm rãi đến bên em.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc