Tìm rể thảo cho con gái

Cô mong con là người tử tế, sống có trách nhiệm và phải yêu thương con gái cô thật lòng

Cô chào cháu, rể thảo tương lai cô đang chờ mong, một ngày nào đó cháu sẽ đến với gia đình cô, không chỉ với tư cách một chàng rể, mà còn với tư cách là con trai của cô nữa. Cô có con gái duy nhất (nhà con một mà). Con không được chọn ngày mình sinh ra nên rơi vào năm Quý Dậu, 1993. Con bảo con gái đứng chữ Quý nên không muốn lấy chồng sớm, sợ qua hai lần đò, để qua 31 tuổi con mới nghĩ đến chuyện đó.

Năm nay con đã 32 tuổi rồi, cô cũng sốt ruột và mong mỏi cho con được yên bề gia thất, nhà cũng có thêm người cho ấm áp tình thân. Không phải vì con ế đâu nha, cũng không phải là con chưa muốn, chỉ là con chưa chọn được người phù hợp thôi.

Về con gái cô, em có vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng, cao 1m56, nặng 47 kg. Từ bé đến lớn đi học, lời phê trong học bạ của cô giáo chủ nhiệm của con luôn có dòng đầu tiên: "Thông minh, tiếp thu nhanh", thế nên cô chưa bao giờ phải kèm con học bài, thậm chí còn không biết mặt chữ của con nếu không có một lần nhặt được quyển vở con để rơi dưới sàn nhà. Những kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10, thi đại học, con đều là một trong 10 học sinh, sinh viên có điểm thi cao nhất của trường đó. Cô tự hào về con đường học hành của con cứ thẳng tiến, không gặp trở ngại gì. Bây giờ con gái cô đang làm biên tập viên ở nơi em đã sinh ra, lớn lên và đang sống, làm việc trên mảnh đất quê hương mình.

Về tính cách, con gái cô hướng nội, thích ca hát và hát khá hay, biết chơi đàn piano, vừa đàn, vừa hát. Đặc biệt em yêu thú cưng, đang nuôi hai con mèo. Em cũng biết nấu ăn những món em thích. Còn các món truyền thống, em cũng biết nấu cơ bản. Cô đã mua cho con gái cô một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố Hải Phòng, đứng tên con, không quá to đẹp nhưng đủ vững chắc, sáng sủa, sạch sẽ cho một gia đình trong tương lai.

Về cháu, rể tương lai, cô mong con là người tử tế, sống có trách nhiệm và phải yêu thương con gái cô thật lòng. Con gái cô tâm sự, con muốn tìm một người đàn ông nam tính, ngoại hình sáng, am hiểu về văn hóa nghệ thuật, có công việc và thu nhập ổn định, mức lương phải cao hơn lương con để còn lo được cho gia đình.

Vậy đó, cô viết vài dòng nhờ báo VnExpress kết nối nhân duyên cho con gái cô. Mong cháu ở Hải Phòng thì càng thuận tiện. Nếu không thì cháu có thể ở Hà Nội, Đà nẵng hay TP HCM nhé vì thuận đường giao thông. Nếu cháu thấy phù hợp, hay phụ huynh nào có con trai phù hợp thì hãy gửi tin nhắn về email cho tôi nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc thư của tôi.

