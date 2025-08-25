Xinh xắn, giỏi giang nhưng 38 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được bạn đời

Người thân và bạn bè thường nói tôi "cao quá với không tới, thấp quá lại không ưng", cứ lửng lơ ở giữa nên khó tìm được người vừa ý.

Tôi 38 tuổi, sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, có bằng thạc sĩ, làm việc cho tập đoàn nước ngoài lớn với mức thu nhập ổn định và cao. Tôi sở hữu đất đai, nhà chung cư và có cuộc sống độc lập về tài chính. Ngoại hình của tôi không thuộc dạng nổi bật nhưng tự tin là xinh xắn, cân đối, dễ nhìn. Tính tôi hoạt bát, thông minh, linh hoạt và luôn nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Từ năm 30 tuổi, tôi đã lên kế hoạch kết hôn nhưng đến nay, hành trình tìm kiếm một người phù hợp vẫn chưa có hồi kết. Người thân và bạn bè thường nói tôi "cao quá với không tới, thấp quá lại không ưng", cứ lửng lơ ở giữa nên khó tìm được người vừa ý. Họ khuyên tôi nên "bước xuống một bậc", vì đàn ông giỏi giang, thành đạt hơn tôi phần lớn đã yên bề gia thất, hoặc nếu còn độc thân thì thường chọn các cô gái trẻ dưới 30 tuổi. Đồng nghiệp hay hỏi han, trêu đùa rằng tôi định sống một mình cả đời hay sao.

Thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một mình mãi mãi. Tôi chưa từng lên kế hoạch cho cuộc sống đơn độc. Tôi thấy mình có năng lực, đã vươn lên giữa thành phố sôi động và cạnh tranh như Sài Gòn, có công việc tốt, thu nhập cao, được làm điều mình yêu thích, chăm lo cho gia đình và luôn cởi mở trong việc tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc - qua mai mối, ứng dụng hẹn hò hay bất kỳ cơ hội nào. Nhưng có lẽ số phận chưa mỉm cười, chưa gặp được người phù hợp nên tôi lại quay về tập trung phát triển bản thân, làm việc và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bạn bè tôi phần lớn đã lập gia đình. Có người vẫn độc thân nhưng đã buông xuôi, không còn quan tâm đến chuyện kết hôn. Tôi tự hỏi, ngoài kia có ai giống mình không - một người phụ nữ giỏi giang, xinh xắn, có công việc và thu nhập tốt nhưng chuyện tình duyên lại lận đận đến lạ thường?

Xuân Mai