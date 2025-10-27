Tìm người yêu cũ sau 25 năm để trả ơn

Trung QuốcAnh Li, ở An Huy, đang nhờ truyền thông và mạng xã hội tìm lại tình cũ - người từng giúp anh lúc khốn khó nhưng đã mất liên lạc hơn 20 năm.

Họ quen nhau năm 1991 khi cùng làm chung công ty, lúc anh Li 23 tuổi, cô Ma 25. Sau 8 năm yêu nhau, họ chia tay bởi anh Li phải về quê nhà, chăm sóc cha mắc bệnh ung thư. Sau này, cả hai đều xây dựng gia đình riêng.

Năm 2001, Li khởi nghiệp và gặp khó khăn về vốn nên hỏi vay tiền người yêu cũ. "Cô ấy chuyển ngay cho tôi 10.000 tệ. Số tiền ấy thực sự là cứu tinh", anh nhớ lại.

Anh Li cầu cứu truyền thông, nhờ tìm người yêu cũ. Ảnh: Sina

Công việc kinh doanh dần khởi sắc. Hai năm sau, anh làm mất điện thoại và mất liên lạc của cô Ma từ đó. Suốt 22 năm qua, anh luôn canh cánh nỗi niềm tìm lại người cũ. "Tôi chỉ mong tìm được cô ấy để trả tiền. Không biết bây giờ cô ấy sống ra sao", anh chia sẻ với truyền thông hôm 25/10.

Vợ hiện tại của anh Li hoàn toàn ủng hộ chồng thực hiện tâm nguyện. "Tôi không ghen tuông gì cả. Nếu tìm được, tôi sẽ cùng chồng trả lại tiền cho cô ấy", chị nói.

Anh Li cung cấp một số thông tin ít ỏi về gia đình cô Ma: cha cô từng làm việc tại mỏ than số 12 ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Gia đình bà trước đây sống tại thị trấn Đông Cung Nhân, có một em trai và một em gái. Tuy nhiên, khu nhà cũ nay đã thành các tòa chung cư mới.

Chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm kiếm, phỏng vấn người dân nhưng chưa có kết quả. "Có thể đã quá lâu hoặc gia đình cô ấy đã chuyển đi nơi khác", một cán bộ cho biết.

Dù vậy, anh Li vẫn không từ bỏ hy vọng. "Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì, không ai là không thể tìm thấy", anh nói.

Nhật Minh (Theo Sina/163.com)