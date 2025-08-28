Tìm người từng thất bại, đã sẵn sàng làm lại

Nếu anh từng ly hôn, em tin anh hiểu giá trị của hạnh phúc, biết cách giữ gìn và vun đắp nó.

Như tiêu đề, em đang tìm người yêu. Trước tiên, em xin phép được giới thiệu về bản thân:

Em 37 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé trai 7 tuổi, có công việc mình yêu thích, đủ lo cho hai mẹ con ăn no, mặc đủ, lâu lâu còn có dư mua cây về trồng rồi... quên tưới.

Về ngoại hình: Em cao 1m6, nặng 52 kg - BMI ổn nhưng body hơi trớ trêu. Nơi cần thì không có, nơi có thì... em cũng không biết cần làm gì.

Về sở thích: Em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là trồng vài cây, nuôi vài con cá và thích thể thao. Nếu anh có thể sắp xếp thời gian thì chơi cầu lông cùng em nhé.

Em là người suy nghĩ đơn giản, chậm hiểu, nói bóng nói gió em không bắt được đâu. Nói thẳng thì em vẫn phải "loading..." thêm, mong anh đủ kiên nhẫn và có chức năng giải thích kèm ví dụ minh họa (nếu được).

Em nấu ăn tạm được... nếu có tâm. Gần đây tâm hơi "lạc trôi" nên phong độ xuống dốc. Thực ra, em nghĩ vấn đề này không quá khó, có thời gian thì món gì em cũng nấu được, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và làm theo hướng dẫn của chị Google là ổn. Nhưng nếu anh nói: "Thôi em khỏi nấu, để anh lo" thì em sẽ rất ngoan: "Dạ, thần thiếp xin vâng".

Về học vấn: Em có bằng đại học, nhưng ngày nào cũng nghe câu: "Sao mẹ ngốc vậy?". Ngày thường, em chỉ hoạt động trên hai địa bàn chính: nhà và công ty. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, em học thêm tiếng Anh và chuyên ngành.

Cuộc sống hiện tại của em khá ổn, nhưng đâu đó vẫn thiếu một mảnh ghép. Em thấy cũng đến lúc nên nghiêm túc tìm một người cùng bước tiếp. Anh biết đó, nếu chúng ta hành động, chúng ta sẽ có 50% cơ hội thành công; nếu không hành động thì chắc chắn sẽ luôn giữ 100% thất bại. Và hôm nay, em mạnh dạn hành động - lên đây tìm anh.

Em muốn tìm một người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân, vì ở tuổi này mà anh chưa từng kết hôn thường là "siêu phẩm". Mà em thì bình thường và biết đâu là mơ, đâu là thực. Quan trọng là, nếu anh từng ly hôn, em tin anh hiểu giá trị của hạnh phúc, biết cách giữ gìn và vun đắp nó.

Anh có con càng tốt, có con gái thì tuyệt vời. Hai mẹ con em đều rất thích trẻ con, chỉ có một điểm khác biệt nho nhỏ là em mê con gái còn con em lại thích anh/em trai. Em nghĩ mình sẽ không sinh thêm con nữa, trừ trường hợp "xui xui" em trúng độc đắc lớn và sẽ nghỉ việc để ở nhà sinh và chăm con nhỏ (cười).

Em không thích người hút thuốc vì ngửi mùi khói thuốc, em cảm giác bị ngạt.

Anh biết nhậu cũng tốt, chỉ cần biết điểm dừng. Anh không biết nhậu cũng không sao, mình còn nhiều cái khác để say. Anh cũng đừng hiểu nhầm, em không biết nhậu đâu nha.

Em mong anh có một công việc ổn định và biết tự chăm sóc bản thân. Chúng ta có thể nương tựa, chia sẻ và chăm sóc nhau chứ không nên để người này chăm sóc người kia, đúng không anh?

Ra đường đã có người gọi em bằng "cô" nhưng hệ thống tâm hồn em bị lỗi, vẫn dừng lại ở tuổi 18. Em thích nhẹ nhàng và sợ to tiếng, cáu gắt. Em mong chúng ta, nếu có thể, sẽ cùng cố gắng để cười nhiều hơn là cau có. Em không dám mong anh là một người hoàn hảo, chỉ mong anh là một người đủ kiên nhẫn, tử tế, biết đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu, biết nhìn vào điểm tốt của nhau để cùng nhau đi xa.

Quan trọng: Luôn cố gắng giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần tôn trọng, xây dựng và cầu tiến nha anh.

Nếu anh thấy bài viết này giống đang "recruit" đúng mình, em đang đợi một chiếc inbox có tâm để có thể nhận ra anh giữa vài chiếc inbox khác, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ