Tìm người tử tế để cùng đi tiếp chặng đường dài

Mình tìm kiếm người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, nhân hậu, cùng xây dựng mối quan hệ bền chặt, nơi cả hai đều là ưu tiên của nhau.

Mình làm về kỹ thuật, sinh năm 1987. Mình là người đàn ông của gia đình, luôn sống có trách nhiệm và hướng về những giá trị thật. Mình từng đổ vỡ và có một con nhỏ hiện ở với mẹ. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, mình mong muốn tìm một người phụ nữ hiền lành, tử tế và chân thành để cùng chia sẻ, thấu hiểu và xây dựng một tương lai vững bền.

Mình tin rằng khi sống tử tế, mình sẽ gặp được một người tử tế. Mình tìm kiếm một người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, có tấm lòng nhân hậu để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt, nơi cả hai đều là ưu tiên của nhau. Nếu bạn cũng tin rằng sự chân thành sẽ dẫn lối cho những điều tốt đẹp, hãy kết nối với mình nhé.

