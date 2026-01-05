Tìm người thương vào mùa xuân năm nay

Cũng đã đến tuổi mong ngóng có được một gia đình như bao người bạn khác, nên trong tình yêu anh rất rõ ràng và nghiêm túc.

Chào người lạ sắp quen, anh đang thử vận may tìm kiếm người thương của mình qua bài viết này. Sau nhiều năm bỏ quên chuyện tình cảm vì công việc trước đây khá bận rộn, nay anh cảm thấy cần có ai đó để yêu thương nên mạnh dạn viết thư gửi lên đây để tìm duyên.

Anh giới thiệu qua một chút về mình:

Anh 35 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật marketing tại TP HCM, gắn bó với công ty hơn 10 năm rồi. Anh quê miền Trung, nhưng gia đình vào Nam đã lâu, hiện nhà anh ở Bình Dương.

Ngoài công việc, sở thích cá nhân của anh không nhiều: chơi cầu lông, xem phim; thỉnh thoảng đi du lịch thì anh thích sự khám phá và trải nghiệm để cảm nhận cuộc sống nhiều hơn.

Tính anh hơi hướng nội nên con người khá đơn giản, vui vẻ, lạc quan và luôn hướng về phía trước. Trong tình cảm, anh là người quan tâm và yêu thương hết mình. Anh tin rằng chỉ cần đủ chân thành và nghiêm túc với nhau, chúng ta hoàn toàn có thể viết nên một chương mới tốt đẹp hơn.

Cũng đã đến tuổi mong ngóng có được một gia đình như bao người bạn khác, nên trong tình yêu anh rất rõ ràng và nghiêm túc. Anh mong tìm được một bạn gái phù hợp với mình, có tính cách dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc anh và người thân. Hy vọng có thể gặp được một người cùng chung suy nghĩ, để cùng chia sẻ cuộc sống và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Vài điều về anh như trên, nếu em thấy phù hợp, hãy gửi thư cho anh nhé. Anh chờ thư em.

