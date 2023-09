Tìm người thương ở Lâm Đồng

Đã ba tháng từ ngày em "bỏ phố về vườn", công việc đã dần ổn định nên em nhờ "bà mai" VnExpress để tìm anh.

Chẳng có lý do đặc biệt nào để một cô gái 29 tuổi từ bỏ công việc văn phòng "ổn định", rời xa bạn bè để về quê lập nghiệp cả. Chỉ đơn giản là có một lúc em chợt nghĩ "thôi chắc chả mua nổi nhà thành phố đâu", thế là khăn gói về quê.

Đó cũng không phải là một quyết định bốc đồng, nhịp sống ở quê khá phù hợp với người hướng nội như em. Một chút nhẹ nhàng, một chút yên bình và thỉnh thoảng thêm chút cô đơn nữa. Đó cũng là một trong những lý do để em đi tìm anh, em muốn bán sự cô đơn này đi. Còn lý do chính, chắc là ngày xưa ở xa ba mẹ thấy nhớ, giờ ở nhà lâu, ba mẹ nhìn mặt chán muốn đuổi ra khỏi nhà nên hối em lấy chồng rồi.

Em đang mở một cửa hàng nho nhỏ bán về lĩnh vực nông nghiệp, một bước ngoặt khá lớn so với dự định ban đầu, một lĩnh vực hoàn toàn mới và không am hiểu, may sao tạm thời mọi thứ vẫn ổn. Tuy mới mở có hơi ế chút nhưng bù lại em có thời gian đọc thêm sách, tô màu vẽ vời tùm lum nữa. À em còn biết may vá một chút nữa đó, không được khéo lắm thôi.

Em có ngoại hình bình thường, combo thêm lùn lùn nhỏ nhỏ nữa nên không dám yêu cầu quá nhiều về anh. Chỉ mong anh không hút thuốc, không "tứ đổ tường" và có định hướng trong cuộc sống. Vì khi thương ai đó, là để cho cuộc sống mỗi người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn mà, phải không anh?

Mong chờ thư anh.

