Tìm người thương cho chị gái

Chị gái em là người hòa đồng, vui vẻ, sống tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương các em.

Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm rồi. KPI mẹ em giao cho chị Hai có lẽ lại không thể hoàn thành. Vì vậy hôm nay em viết lên đây đôi dòng với mong muốn giúp chị sớm tìm một nửa phù hợp để kết thúc năm 2025 thật trọn vẹn.

Xin giới thiệu đôi chút về chị em: Chị em năm nay 36 tuổi, quê ở Khánh Hòa, chưa từng kết hôn, đang sống và làm việc tại TP HCM. Chị em đang làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập ổn định và định hướng sẽ gắn bó lâu dài tại nơi đây.

Về ngoại hình: chị có gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn.

Về tính cách: chị là người hòa đồng, vui vẻ, sống tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương các em. Về sở thích: chị rất thích đi du lịch để khám phá những vùng đất mới giúp bản thân có nhiều trải nghiệm hơn. Em nghĩ nếu anh là một người đàn ông trưởng thành, độc thân, có công việc ổn định, điềm đạm, sống có trách nhiệm với gia đình và đang ở TP HCM sẽ rất phù hợp.

Nếu anh cảm thấy đồng điệu hoặc đang cần tìm một người với những tiêu chí như vậy thì hãy cùng cho nhau cơ hội bằng cách phản hồi để em sẽ là cầu nối giúp anh chị tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chờ hồi âm của anh!

