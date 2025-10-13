Tìm người tâm sự tuổi xế chiều

Em gốc miền Trung nhưng sống ở Bình Dương, là người phụ nữ lười làm ham chơi (cười).

Em vẫn thường xuyên xem mục Tâm sự, Hẹn hò và thấy có nhiều bạn đã tìm được nhau ở đây. Nay em cũng thử vận may xem sao, biết đâu tìm được người như ý.

Em từng có gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan (một gái, một trai) nhưng vì anh ấy quá tốt nên ông trời đã bắt đi sớm mất rồi (theo cách nói của người quen để an ủi mẹ con em). Hơn 20 năm, em một mình nuôi các con khôn lớn. Giờ các con đã có công việc ổn định, yên bề gia thất, chúng lại xúi "mẹ lấy chồng đi:.

Em gốc miền Trung nhưng sống ở Bình Dương, là người phụ nữ lười làm ham chơi (cười). Những lúc buồn, mình em chạy xe vòng vòng ngắm phố phường tấp nập, ghé siêu thị tham quan,... Em muốn được đi khắp đó đây để tìm hiểu những điều mới lạ, những gì mình chưa biết, thích ngắm những con sóng nơi biển xa xanh thẳm,... nhưng chưa có điều kiện. Em ước vài năm nữa sẽ về hưu trước tuổi. Lúc đó có thời gian, em sẽ đi khắp những nơi mình muốn trong khả năng nhưng đi một mình đôi lúc không vui. Anh có thể đi cùng em không?

Cảm ơn vì anh đã đọc tâm sự của em.

