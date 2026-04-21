Tìm người sống 'thật', yêu thích mình bởi con người của mình

Xin chào các bạn,

Mình viết bài với mong muốn làm quen và tìm người phù hợp để đồng hành trên chặng đường sắp tới, khi hiện tại đã ổn định về tài chính, công việc và cuộc sống nói chung.

Xin nói sơ nét về bản thân. Mình là nữ, độc thân, 31 tuổi, làm việc trong khối văn phòng tại một công ty nước ngoài ở Sài Gòn. Để bạn hiểu hơn về mình, mình muốn chia sẻ một chút về sở thích cá nhân và thói quen. Mình thích xem các chương trình như The Devil's Plan hay những trò chơi giải đố... Quyển sách có nhiều quan điểm sống tương đồng với mình nhất là Suối nguồn. Buổi tối và cuối tuần, mình dành thời gian hoạt động nhẹ để nâng cao sức khỏe.

Quan điểm của mình về chuyện hẹn hò và hôn nhân khá rõ ràng. Mình mong muốn cả hai bên tiến tới với nhau vì đối phương, chứ không phải vì những lý do như "tới tuổi", "mất giá", "cưới đại cho xong", "thoát mác ế" hay "tìm người phụng dưỡng cha mẹ". Ngay cả khi không kết hôn, mình vẫn có thể tự phụng dưỡng cha mẹ và nuôi sống bản thân. Do đó, mình không có ý định tìm bạn trai để đổi đời hay làm rể. Do đó, mình hi vọng đối phương không hẹn hò hoặc kết hôn chỉ vì muốn tìm người làm dâu hay muốn "hoàn thành nhiệm vụ".

Mình kỳ vọng tìm được một bạn nam tuổi từ 29-37, độc thân, sinh sống, làm việc tại Sài Gòn, làm các công việc thuộc khối ngành kỹ thuật thiên về văn phòng như IT, tài chính, điện tử, cơ khí, chuyển đổi số... Những ngành này theo mình là có nguyên tắc và tính đúng sai. Mình không cần người quá tinh tế, khéo léo, hào nhoáng, ga lăng hay giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ. Mình chỉ cần khi mình chia sẻ những việc khiến bản thân không thoải mái, bạn sẵn sàng điều chỉnh. Khi ở cạnh nhau, hai bên sẽ bổ sung và phát triển được điểm mạnh riêng, cũng như thông cảm và thấu hiểu cho những điểm yếu của nhau.

Mình sống khá thành thật với cảm xúc. Mình không xây dựng các mối quan hệ xung quanh vì lợi ích, địa vị, tiền bạc họ có thể mang lại, mà chủ yếu dựa trên tính cách và quan điểm sống. Mình không yêu cầu bạn phải thay đổi vì mình. Do đó, mình tìm kiếm một người sẵn sàng chấp nhận đối phương, sống "thật" và yêu thích mình bởi con người của mình.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp và mong muốn trò chuyện thêm, hy vọng khi liên hệ bạn có thể chia sẻ những thông tin cơ bản như những gì mình đã chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ