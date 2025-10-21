Tìm người sẽ cùng đi bộ với em mỗi buổi sáng hoặc tối

Theo dõi chuyên mục Hẹn hò của Báo VnExpress đã mấy năm, nhưng nay em mới có can đảm để viết bài. Mong sẽ tìm được người đồng hành đi đến cuối con đường.

Em sinh năm 1987, cao 1m63, nặng 58 kg, quê miền Trung, sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ. Trong cuộc sống, em chân thành, giản dị, hơi hướng nội và coi trọng gia đình. Hiện tại, cuộc sống của em ổn định, chỉ còn thiếu một người để cùng chia sẻ những điều giản dị - một bữa cơm gia đình, một buổi cà phê cuối tuần, hay cùng nhau đi qua những ngày bình thường mà hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, em mong muốn tìm được một người bạn đời có cùng quan điểm về sự gắn bó lâu dài, biết chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Em tin rằng hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là sự đồng hành, thấu hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày.

Em mong tìm được một người cao hơn em, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi (nhưng đừng nhỏ quá nhé, vì bằng lái của em không vững lắm), sống và làm việc tại Sài Gòn, có công việc ổn định, biết quan tâm, và nếu từng qua đổ vỡ thì chưa có con.

Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc và trân trọng giá trị của sự chân thành, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu từ một lời chào.

Chúc anh một ngày bình an.

