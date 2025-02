Tìm người phụ nữ mộc mạc, hiền lành, chân thật

Anh nghĩ mình là một người tốt, trung thực, lương thiện, kèm với đó là tính xấu hay lì lợm.

Chào em, cô gái sẽ cùng nắm tay anh đi hết nửa còn lại cuộc đời này. Đây không phải là lần đầu anh biên thư trên VnExpress đâu, đã là lá thư thứ hai của anh. Mỗi lần khi nhận được các email là anh luôn phải hỏi lại chính mình và suy nghĩ thật kỹ để phản hồi (do vậy anh phản hồi hơi lâu). Anh sợ rằng trong các email nhận được do bận rộn hoặc đọc sót để rồi em lướt qua cuộc đời anh. Qua các email anh đã có cơ hội trò truyện và gặp gỡ các bạn nhưng chắc không phải là em nên đến giờ anh vẫn còn một mình. Em yên tâm, anh tin rằng em vẫn đang chờ anh và anh sẽ mãi đi tìm, đến khi tìm thấy em mới thôi.



Anh phải giới thiệu một chút về mình để em hình dung nhỉ: Anh chào đời vào năm 1980 và lớn lên ở Hạ Long trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học Văn Lang. Anh đang làm việc tại một công ty về nội thất (anh học quản trị nhưng ra trường dòng đời xô đẩy lại đi làm nội thất). Anh cao tầm 1m75, nặng 79 kg, thân hình cân đối do có tập thể thao đều đặn. Về tính cách, anh nghĩ mình là một người tốt, trung thực, lương thiện, kèm với đó là tính xấu hay lì lợm. Anh có sở thích là xem bóng đá, xem phim, nghe sách nói, postcasts và chơi thể thao, ăn uống cùng gia đình và bạn bè mỗi dịp cuối tuần. Anh thích những chuyến du lịch trekking gần gũi với thiên nhiên hơn nghỉ dưỡng một chút. Anh không thích chốn đông người, chen lấn nên anh thường chọn các chuyến đi chơi, du lịch né các ngày lễ ra.



Với anh, sự thật là chìa khóa then chốt cho mọi mối quan hệ và đối với tình yêu càng quan trọng hơn. Khi ta sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, cảm xúc, ngóc ngách mà không hề ngần ngại để cùng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Ngoài ra, anh cũng sẵn sàng bình đẳng, đồng hành cùng em trong mọi công việc nhà. Tuy nấu ăn không giỏi nhưng những việc như cắt gọt, nhặt rau... anh cũng giỏi lắm. Anh không có đạo, tuy nhiên tôn trọng tất cả các tôn giáo hướng con người về sự lương thiện và tốt lành (nhưng anh nghĩ mình sẽ không sẵn sàng để theo một tôn giáo nào). Trải qua một tuổi thơ khó khăn về kinh tế để anh có thể nhận biết giá trị của đồng tiền như thế nào, cũng biết nó đứng sau rất nhiều giá trị khác như gia đình, bạn bè, lương tri... Ở thời điểm này, anh nghĩ mình đã sẵn sàng để chăm lo cho gia đình.



Về em, anh cũng tưởng tượng ra em sẽ như sau: Một người con gái mộc mạc, hiền lành, chân thật, thích giúp đỡ người khác kèm theo đó cũng rất chính kiến, học vấn, thông minh để không mềm yếu và bị người khác lợi dụng sự thiện lương của mình. Không lăng nhăng, mập mờ với các mối quan hệ khác. Là người bạn sẽ cùng đồng hành mà anh đặt trọn niềm tin để đi hết nửa quãng đời còn lại của mình. Mà em cũng đừng quá bận rộn mà bỏ bê anh nhé. Có ý thức giữ gìn sức khỏ. Em dù ở đâu trên đất nước Việt Nam mình anh cũng sẽ đến và gặp em. Anh không ngại đi xa chỉ cần lý do đủ lớn là anh sẽ đến và có mặt. Đây cũng là lá thư cuối cùng anh nhờ VnExpress làm cầu nối. Thương em!

