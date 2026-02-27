Tìm người phụ nữ hướng nội

Anh không tìm kiếm điều gì quá hoàn hảo, chỉ mong gặp được một người nghiêm túc, biết quan tâm và sẵn sàng cùng nhau xây dựng tương lai.

Anh người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, 48 tuổi, hôn nhân từng đổ vỡ một lần và hiện không nuôi con riêng, công việc và thu nhập chỉ ở mức ổn định. Anh thích thể thao, du lịch, đam mê các sản phẩm kỹ thuật công nghệ. Mong làm bạn với em để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Anh là người sống tình cảm, chân thành và coi trọng sự tôn trọng trong một mối quan hệ. Anh thích những điều giản dị như cà phê cuối tuần, xem phim cùng nhau hay những buổi tối chỉ cần ngồi nói chuyện về mọi thứ trên đời.



Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững bắt đầu từ sự thấu hiểu và chia sẻ. Anh không tìm kiếm điều gì quá hoàn hảo, chỉ mong gặp được một người nghiêm túc, biết quan tâm và sẵn sàng cùng nhau xây dựng tương lai. Ngoài công việc, anh thích nghe nhạc, khám phá những quán ăn mới và đôi khi tự thưởng cho mình những chuyến đi ngắn để đổi gió. Anh mong muốn tìm một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, đã đổ vỡ càng tốt vì anh không muốn sinh thêm con ở tuổi này. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ chân thành và lâu dài, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Chờ email phản hồi của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ