Tìm người phụ nữ hướng đến một tương lai bền vững

Tôi là nam, 48 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, đang sống một mình tại TP Nha Trang và mong muốn tìm một người phụ nữ phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc.

Tôi sống trách nhiệm, chân thành, tôn trọng gia đình và coi trọng sự ổn định. Điều tôi tìm kiếm là một người biết lắng nghe, biết chia sẻ, cùng nhau đồng hành trong cuộc sống và hướng tới một tương lai bền vững.



Mong muốn bạn nữ cũng tìm một người bạn đời để cùng xây dựng cuộc sống bình yên, trân trọng lẫn nhau và cùng tiến xa, rất hân hạnh được kết nối.

