Tìm người phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng

Nhân dịp năm mới anh chúc em và bạn đọc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chiều làm việc cuối cùng của năm mọi người đang hối hả thu xếp công việc để về bên gia đình tự nhiên anh thấy cô đơn và trống trải quá. Ngồi trên xe bus về nhà anh tự nhiên muốn viết vài dòng giới thiệu bản thân biết đâu em sẽ tình cờ đọc được nó.

Anh sinh vào cuối thế hệ 8x tại Hà Nội, độ tuổi đã đi qua những thăng trầm của tình cảm và cuộc sống để hiểu rằng hạnh phúc không phải đích đến mà là cả hành trình cố gắng, thấu hiểu, trách nhiệm và cả sự nhẫn lại. Hiện tại anh làm việc ở cơ quan nhà nước, công việc cũng không quá vất vả nhưng đổi lại mức lương không phải là cao. Để chuẩn bị cho kế hoạch được nghỉ hưu sớm, anh cũng bắt tay vào thực hiện công việc khác nữa. Cái này nếu có duyên trò chuyện, anh sẽ chia sẻ với em sau nha.

Về ngoại hình, anh cao 1m79, nặng 72 kg, chưa thấy ai chê xấu trai nên chắc là nhìn cũng được. Tính cách pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, hướng nội, chân thành nhưng thỉnh thoảng hơi nghĩ nhiều tí. Anh yêu thích sự bình yên, cuối tuần hay ở nhà đọc truyện, đọc sách, xem phim. Cũng có lúc anh đi chơi đá bóng, đánh cầu với mấy cháu hàng xóm, vừa để thư giãn gân cốt, vừa để đổi mới bản thân. Anh là người biết lắng nghe nên có chuyện gì em cũng đừng ngại chia sẻ, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy nhiều điểm chung về nhau.

Về em, anh mong em ở Hà Nội, đang không trong bất kì mối quan hệ mập mờ nào. Tính cách hiền lành, nhẹ nhàng, thoải mái chút vì anh không hợp với những người quá nguyên tắc hay quá tham vọng, trong cuộc sống biết đủ là hạnh phúc. Anh cũng không ngại yêu người lớn tuổi hơn, nếu em thấy hợp thì cũng đừng ngần ngại, anh rất sẵn lòng trò chuyện để tìm hiểu nhau hơn.

