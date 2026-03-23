Tìm người phụ nữ giản dị, cùng nhau bình yên

Anh hiểu một mối quan hệ lâu dài không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự quan tâm, tôn trọng và cùng nhau cố gắng mỗi ngày.

Anh viết những dòng này với hy vọng tìm người đồng hành đi hết con đường đời và xây dựng mái ấm an vui. Ở tuổi ngoài 40, anh không còn tìm kiếm những điều xa lạ hay cao sang, chỉ mong có một người để cùng đi qua những ngày bình thường một cách ấm áp hơn. Anh đang sống và làm việc ở quận 9, công việc liên quan đến nội thất.

Cuộc sống của anh khá đơn giản: đi làm, về nhà, đôi khi là một ly cà phê một mình. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là đôi lúc thấy thiếu một người để hỏi han, để cùng chia sẻ những điều nhỏ bé trong ngày. Anh từng có gia đình và hiện ly hôn. Anh có một con trai, bé đang sống cùng mẹ. Anh nói điều này ngay từ đầu vì tin sự chân thành, rõ ràng sẽ giúp mọi thứ hơn cho sau này của chúng ta.



Anh là người sống tình cảm nhưng cũng thực tế. Anh hiểu một mối quan hệ lâu dài không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự quan tâm, tôn trọng và cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng nếu đã chọn ai thì anh sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm. Anh mong gặp một người phụ nữ dưới 40 tuổi, sống chân thành, biết nghĩ cho gia đình và cũng tìm một mối quan hệ ổn định. Anh không theo đạo nhưng nếu em có duyên với Phật giáo thì có lẽ chúng ta sẽ dễ đồng cảm hơn.



Anh sống đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản. Anh tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở việc có một người hiểu mình, cùng ăn một bữa cơm, cùng chia sẻ vài câu chuyện nhỏ, vậy là đủ. Nếu em cũng thấy mình phù hợp với những điều giản dị đó, sẵn lòng bắt đầu một mối quan hệ chân thành, anh vẫn đang ở đây để đợi một lời nhắn từ em. Chúc em luôn vui vẻ.

