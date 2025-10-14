Tìm người phụ nữ đồng hành hết đoạn đường còn lại

Tôi được một số bạn bè nhận xét là hiền lành, chu đáo và tốt tính.

Hiện tại, tôi giảng dạy tại một trường đại học ở TP HCM. Sau một thời gian đi học trở về và làm quen với công việc giảng dạy, tôi mong muốn có thể tìm được một cô gái 9x đời đầu có thể cùng mình tìm hiểu và tính chuyện lâu dài (nếu hai bên thấy hợp). Tôi được một số bạn bè nhận xét là hiền lành, chu đáo và tốt tính.



Tôi từng có một mối tình tưởng chừng có thể đi đến hôn nhân nhưng vì một số vấn đề xảy ra nên chúng tôi không đến được với nhau. Sau khi tan vỡ mối tình này, tôi đã buồn rất nhiều và có một khoảng thời gian tôi không còn tin vào tình yêu, nên chỉ lao vào công việc để quên đi những việc đã qua. Hiện tại, tuổi cũng không còn trẻ, tôi đã mở lòng mình hơn để có thể tìm được một người đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới.

