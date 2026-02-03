Tìm người phụ nữ dễ thương và sống thực tế

Em học cao cũng được, cao học càng tốt, biết cư xử, sống thực tế, có ý thức xã hội, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông.

Anh sinh năm 1984, sinh sống tại phường Tân Bình, TP HCM được 20 năm. Anh có quan điểm chỉ tìm hiểu người sống gần, để có thể hẹn hò, gặp mặt trực tiếp và tìm hiểu nhau một cách thực tế. Vì vậy, anh mong muốn kết nối với em, người phụ nữ đang sống ở một phường nào đó trong cùng thành phố với anh. Về công việc, anh phụ trách phát triển thị trường tại Việt Nam cho một công ty trong ngành hóa chất, có trụ sở chính và nhà máy tại nhiều quốc gia. Về ngoại hình, anh duy trì thói quen chơi thể thao nhiều năm nên cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, dù không theo kiểu sáu múi. Do tính chất công việc, anh tự tin trong việc ăn mặc phù hợp với từng môi trường và luôn giữ râu tóc gọn gàng.

Ngoài công việc và thể thao, mỗi ngày anh dành khoảng 30-45 phút để học thêm ngoại ngữ thứ hai qua ứng dụng trên điện thoại, vì tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong công việc. Anh cũng có thói quen vào bếp từ khi còn là thiếu niên nên nấu ăn khá ổn, có thể đảm nhận việc đi chợ và làm "đầu bếp chính" trong gia đình. Nếu sau này có em, anh sẽ nhường em phần dọn rửa nhé.

Về sở thích, anh thích đi rạp xem phim hoặc ở nhà xem các kênh chiếu phim. Thỉnh thoảng, anh nghe nhạc trữ tình tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha... thư giãn cùng vài lon bia lạnh. Anh không hút thuốc và cũng không thích khói thuốc lá. Có những lúc cảm xúc dâng trào, anh viết vài dòng chia sẻ rồi đăng lên trang cá nhân; đôi khi đăng đêm hôm trước, sáng hôm sau lại xóa. Anh giới thiệu sơ lược về bản thân như vậy để em có thông tin ban đầu. Nếu thấy có điểm phù hợp, chúng ta có thể trao đổi thêm để hiểu nhau rõ hơn.

Về em, anh quan niệm rằng ngoại hình không nên quá gầy, đầy đặn một chút hoặc khỏe khoắn kiểu thể thao sẽ thu hút hơn. Anh khá có cảm tình với những cô gái "chubby" có làn da sáng. Em từng đổ vỡ cũng được, là "chiếu mới" cũng không sao, miễn là đừng bắt anh gánh trách nhiệm cho những lỗi lầm của em hay của người khác. Em học cao cũng được, có cao học càng tốt, miễn là biết cư xử, sống thực tế, có ý thức xã hội, đặc biệt là ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

Em hướng nội hay hướng ngoại đều không vấn đề, miễn là hướng về anh, đừng chạy theo những trào lưu trên mạng xã hội. Em theo tôn giáo hay không cũng được, miễn là đừng mê tín dị đoan, không quá bận tâm đến tuổi con giáp, cung mệnh, ngày giờ, hướng đi hay suốt ngày nhắc đến tên các vị thần thánh. Nói chung, anh chỉ cần em dễ thương và sống thực tế là đủ. Chúc em sớm gặp được anh. Chúc mọi người luôn tìm thấy niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ