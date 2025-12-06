Tìm người phụ nữ của gia đình để cùng anh làm nghề thuốc

Anh sống an yên cùng cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn và biết yêu thương chia sẻ cùng anh.

Nếu em cùng sự đồng điệu trong tâm hồn, là người chân thành, hướng Phật, trân quý giá trị của gia đình, nghiêm túc, không thích giao du hay làm giàu mà thích sự tĩnh lặng, yêu thiên nhiên, thích uống trà, đi bộ, đi du lịch trải nghiệm và đặc biệt thích nghề Đông y để chữa bệnh giúp mọi người, hãy nhắn tin cho anh để chúng ta có cơ hội hiểu về nhau nhiều hơn nhé. Để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành tiếp đoạn đường còn lại một cách thong dong, yêu thương, chia sẻ và tình nghĩa.

Anh từng yêu thương, làm hết những gì có thể cho gia đình nhỏ của mình, nhưng tình yêu và niềm tin đặt nhầm người, nên anh đành "phóng sinh" cho họ về với xã hội để họ được thỏa thích giao du. Anh tự chọn cho mình đường lui tĩnh tại, an yên cùng cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn và biết yêu thương chia sẻ cùng anh.

Bố con anh hàng ngày vẫn đồng hành cùng nhau. Nếu em không chê, có thể về đội của bố con anh, chúng ta cùng nhau khởi đầu một câu chuyện mới ý nghĩa và trọn vẹn đến cuối con đường.

Anh đang ở khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. Sẽ thật tuyệt vời nếu em cũng ở đó hoặc gần đó để anh có thể rủ em uống cà phê, đi bộ, ăn ốc luộc mỗi khi chiều về. Cảm ơn em đã đọc những dòng này và chúc mọi người một chiều ấm áp bên gia đình.

