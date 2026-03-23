Tìm người phụ nữ của gia đình

Đã qua cái thời vội vàng của tuổi trẻ, ở tuổi 37, mình tìm kiếm một sự kết nối bình yên nhiều hơn là những náo nhiệt. Công việc kỹ sư tại tập đoàn nước ngoài rèn cho mình sự lý trí, nhưng biến cố mất đi người bạn đời vì bạo bệnh đã dạy mình cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Mình quê miền Trung, từng có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Vợ mình trước đây cũng là kỹ sư rất giỏi giang nhưng chắc vì số phận đã định nên qua đời sau một năm phát hiện bệnh.

Hiện tại, mình là điểm tựa cho hai thiên thần nhỏ, 8 tuổi và 4 tuổi. Cuộc sống của mình tuy có chút "ngổn ngang" giữa công việc và trách nhiệm làm cha, nhưng mình vẫn dành một khoảng lặng đủ lớn để chờ đợi một tâm hồn đồng điệu. Nếu bạn không ngại một người đàn ông mang theo cả câu chuyện dài phía sau, mình rất mong được lắng nghe câu chuyện của bạn.

