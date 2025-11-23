Tìm người phụ nữ chín chắn và tử tế

Nếu bạn biết thiền, tập yoga và biết chơi nhạc thì càng tuyệt, vì đó cũng là những điều mình yêu thích.

Mình sinh năm 1975, đang sống ở miền Nam Thụy Điển, gần Copenhagen. Mình đã ly hôn gần hai năm và có hai con gái thỉnh thoảng ở với mình. Cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng và hướng về gia đình. Mình mong tìm một bạn nữ sinh năm 1981–1984, còn độc thân hoặc đã ly hôn, tính cách chín chắn, tử tế và mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu bạn biết thiền, tập yoga và biết chơi nhạc thì càng tuyệt, vì đó cũng là những điều mình yêu thích.



Sở thích của mình: thiền, yoga, badminton, chăm vườn, nghe nhạc, đi du lịch và chụp ảnh. Nếu bạn thấy mình phù hợp và muốn kết nối, mình sẽ rất vui khi nhận được tin từ bạn. Cảm ơn bạn đã đọc.

