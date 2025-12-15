Tìm người phụ nữ chân thành cùng đi lễ

Mong một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng, mãnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền và mãi mãi.

Anh đến từ Quảng Bình, đang trọ ở Dĩ An, là một người công giáo. Mỗi cuối tuần, anh thường lui tới nhà thờ để tham dự thánh lễ, hy vọng trong tương lai gần, việc đó có em song hành, đó là điều anh vẫn hay cầu nguyện. Anh 31 tuổi, từng học đại học, nhưng không chọn đi làm văn phòng. Cuộc đời đưa đẩy, trải qua nhiều công việc, hiện tại anh bán đồ ăn, có một chút xíu vất vả, nhưng được phục vụ mọi người, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Kinh nghiệm cuộc sống anh thấy có rất nhiều thử thách, nhưng anh luôn tâm niệm chọn điều tử tế nhất, chân thành nhất, đó là tất cả những gì mà Thánh Kinh đã dạy bảo anh mỗi ngày.

Anh luôn mong gia đình nhỏ của chúng ta được xây dựng trên nền tảng của Thánh Kinh. Hy vọng em cũng vậy, một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng, một tình yêu mãnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền và mãi mãi. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ hay cố vẽ ra một tương lai tươi sáng, anh chỉ có một trái tim chân thành, tràn trề nhiệt huyết, đầy yêu thương. Anh vẫn ở đây, cầu nguyện và chờ mail của em, nguyện Chúa Trời ghé mắt nhìn và chúc lành cho chúng ta.

