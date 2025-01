Tìm người nắm tay em đi khắp thế gian

Mong anh có chí tiến thủ, có ước mơ hoài bão trong sự nghiệp để chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.

Em nghĩ ý nghĩa của tình yêu là có người cùng mình đi qua mọi hành trình trong cuộc sống, dù lúc vui hay lúc buồn, dù thành công hay thất bại vẫn luôn có người ở đó nắm tay mình cùng nhau vượt qua. Em viết bài này vào ngày đầu tiên của năm 2025 với hy vọng có thể nhận được chút may mắn của năm mới, tìm được người nắm tay em đi đến mọi nơi trên thế gian này.

Cuộc sống của em nhìn chung có thể gọi là ổn định, những lúc không ổn định chỉ là do chính em tự tạo ra vì thỉnh thoảng lại có những quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ngay ở thời điểm hiện tại em không trong vùng an toàn, cũng hơi khó chịu một chút nhưng mọi chuyện sẽ ổn. Em sinh năm 1993, cao 1m58, ngoại hình ổn, là một người chăm chỉ, có trách nhiệm, có mục tiêu hoài bão trong công việc, làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.

Em từng có khoảng thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, thích đi du lịch nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nên khá cởi mở, dễ thích nghi. Em đề cao giá trị của sự trải nghiệm nên có cơ hội em sẽ đi du lịch đến những nơi chưa từng đến để cảm nhận nhịp sống, văn hóa nơi đó, giúp tầm mắt mình cũng được rộng hơn. Em sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, mọi người sống yêu thương hòa thuận với nhau. Thực sự em rất mong một ngày nào đó có thể giới thiệu gia đình em với anh, chắc chắn anh sẽ thích.

Với em, tình yêu là có một người luôn bên cạnh mình, cùng nhau đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Vì em có đôi lúc cũng rất cô đơn với những quyết định không được ai ủng hộ, em mong anh sẽ ủng hộ. Mong anh có chí tiến thủ, có ước mơ hoài bão trong sự nghiệp để chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Mong mình sẽ có thật nhiều thật nhiều chuyến du lịch cùng nhau. Vốn em luôn nghĩ tình yêu khác với công việc, nó là chuyện của duyên số, không phải cứ cố gắng làm là được. Tình cờ em lại đọc được bài viết về một cặp đôi nên duyên nhờ chuyên mục Hẹn hò nên năm mới em cũng muốn tìm được chút may mắn trên đây.

Là một người thực tế nên em hiểu sẽ rất khó để hai người chưa quen biết nhau, chưa biết gì về nhau có thể tiến đến mối quan hệ xa hơn chỉ qua vài lá thư online. Vậy nên em mong nếu đã có duyên đọc được bài viết này và kết nối, hy vọng chúng ta có thể cố gắng một chút, đầu tư một chút cho mối duyên này, ít nhất là đủ để mình nhận ra mình có là một nửa của nhau hay không. Chúc cho mọi người đang đọc bài viết này một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, niềm vui, mọi việc đến với mình đều như mong đợi. Ai cô đơn cũng sẽ gặp được người thương nhé. Đủ gió chong chóng sẽ quay.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ