Tìm người khiến em trở thành thục nữ

Em không biết phải "tiếp thị" bản thân thế nào để anh ghé "mua" về nữa.

Nhớ lần chia tay cách đây 5 năm, em đã khóc như mưa. Em cứ bật đi bật lại bài Someone like you và nước mắt giàn giụa. Thời gian sau này, em có hẹn hò nhưng lại không tìm được cảm giác giống ngày xưa nữa.

Chào anh - người đàn ông của em,

Không biết anh hiện tại thế nào? Đã trải qua những gì? Có đang đi tìm một người phù hợp với mình như em không? Năm tháng trôi đi, càng lớn người ta càng khó tìm được bạn đời khi mà lựa chọn phần lớn sẽ vì những điều kiện. Nhưng em vẫn mong tìm được anh - người làm em luôn quan tâm, lo lắng, người sẽ khiến em trở thành thục nữ vì muốn dành cho anh sự chăm sóc từ những cái nhỏ nhặt. Và tất nhiên, em cần anh luôn đặt em là ưu tiên. Xin anh đừng nói đó là mộng mơ, vì nếu không phải như thế, em không biết làm thế nào để mình có thể đi qua một đời cùng nhau. Nếu chỉ vì cơm áo gạo tiền, vì trên hàng 30 là phải có chồng thì em sẽ chọn cô đơn.

Ừ, em đúng là bà cô già, gần 34 tuổi rồi đó. Nhưng em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, là "phi công" em cũng chịu nếu anh thấy em phù hợp. Tuổi tác không nói lên được sự trưởng thành của chúng ta. Tuy nhiên em vẫn nghiêng về người đàn ông nhiều tuổi hơn, vì em bị thu hút bởi sự chững chạc, vững vàng, hiểu biết nhiều, "tiên học lễ hậu học văn".

Viết đến đây, em không biết phải "tiếp thị" bản thân thế nào để anh ghé "mua" về. Ưu và khuyết điểm đều có, nhưng em luôn cố gắng để mình tốt hơn mỗi ngày. Thay vì nói về chúng, em nghĩ là phổ thông như mọi người vẫn viết, em muốn anh cảm nhận bài của em và cảm được con người em. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là em có một đứa con. Anh sẽ yêu thương con em cùng em nhé. Nếu anh cũng có con, em sẽ rất vui. Em thích gia đình đông vui, ấm áp. Sau này về già, hàm răng thưa, mình về quê trồng rau nuôi gà, chờ con mình bay lượn khắp nơi, biến ngôi nhà của chúng ta là nơi để về, anh nhé.

Rồi, em chờ mail anh. Mà anh không biết đâu, em đánh máy trực tiếp trên trang VnExpress, không hiểu sao bỗng bị biến mất đến 2 lần, phải đánh lại từ đầu. Con đường đi tìm tình yêu đúng là "vạn sự khởi đầu nan".

