Tìm người khiến em mê hơn công việc và học tập

Em có trái tim nhạy cảm và chỉ rung động trước một nội tâm ấm áp, chân thành, lương thiện

Những cuối tuần bình thường dù em được nghỉ làm thì cũng rất bận rộn với công việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn và học hành, đọc sách nên dù muốn viết bài lên đây từ lâu mà chưa viết được. Có lẽ không phải do em không thể sắp xếp thời gian mà vì em chưa đủ động lực để vượt qua thử thách. Dù em là đứa tình cảm, nội tâm và giàu cảm xúc, từng có thời gian em viết lách nhật ký rất nhiều nhưng em vẫn luôn thấy viết lách là thử thách. Chưa kể em rất cầu toàn, dù là trong cuộc sống hay công việc cho nên viết lách với em cần bỏ công, thời gian, và thậm chí cần không gian và tâm trạng phù hợp nữa. Ngoài ra em học ban tự nhiên chứ không phải dân Văn nên viết lách không phải năng khiếu của em.



Em làm công việc văn phòng nhưng thường xuyên về trễ, thậm chí khuya không hẳn vì sếp không tốt, hay công ty tệ hay công việc quá áp lực, khó khăn với em mà vì em là kiểu workaholic, coi trọng sự nghiệp, chuyên môn và đặc biệt rất ham học. Em học kinh tế, công việc của em là trợ lý cho một công ty dược châu Âu ở quận I và đụng tới tính toán, công nghệ, IT. Đây thật ra là thứ em thấy thú vị, yêu thích và em có năng lực nhưng nó buộc em học, đọc, nghiên cứu và cập nhật không ngừng. Em dành hết thời gian cho công việc, học hành, thậm chí không đi chơi vào cuối tuần hay giao lưu bạn bè; lâu lâu em sẽ dành khoảng một hai tuần để vào chùa vừa tu tập và nạp lại năng lượng (em thích đi những khóa thiền từ năm em hơn 20 tuổi). Có những giai đoạn em không còn biết cuộc sống là gì, em cảm thấy như vậy thật không ổn. Em nghĩ có người yêu sẽ là động lực kéo em khỏi công việc bớt. Cuối tuần này có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên em quyết định ngồi xuống và viết cho anh (em thích đọc sách giấy và handwriting).



Em giới thiệu về bản thân nhé: tuổi Tân Mùi, tốt nghiệp đại học kinh tế, quê biển miền Trung, vẻ ngoài được nhận xét trẻ hơn tuổi (dù em trải qua nhiều thăng trầm, vất vả nhưng có lẽ nhờ gen), có duyên, dễ thương và cười hiền hòa, rạng rỡ. Em tự thấy mình chưa gọi là đẹp nên nhiều khi bị thiếu tự tin nhưng có khi thấy mình cũng dễ thương. Em chỉ quan tâm làm đẹp tự nhiên, giữ được nét riêng và duyên, không chạy theo cái đẹp đại trà, hay công nghiệp. Em hâm mộ và hoài niệm vẻ đẹp người xưa, nhất là những chàng quân tử và mỹ nữ trong phim Bao Thanh Thiên - đây cũng là bộ phim yêu thích của em mà tới giờ em vẫn còn xem. Nếu anh rất quan trọng vẻ bề ngoài và gu của anh là vẻ đẹp nổi bật, sắc sảo hay búp bê thì hãy bỏ qua bài viết này nhé. Chúng ta thẳng thắn, rõ ràng và dứt khoát từ đầu để không tốn thời gian của nhau.



Tình trường hay quá khứ của em không phức tạp hay có gì hổ thẹn, dù cũng có những đau khổ và hối tiếc khi không thành nhưng để lại em những ký ức đẹp, ý nghĩa. Em chỉ từng có đôi mối tình trong sáng, nồng nhiệt, chân thành nhưng ngắn ngủi, kết thúc vì sự trắc trở khoảng cách, hoàn cảnh và khác biệt lý tưởng. Em chưa từng yêu đơn phương cũng chưa từng yêu người không đáng yêu. Có lẽ vì em là cô gái lý trí, không ham mê phù phiếm bề ngoài nên người khác không có cơ hội lừa tình hay tiền em. Thỉnh thoảng em dám đùa rằng: em muốn bị lừa một lần cũng không được. Em có trái tim nhạy cảm và chỉ rung động trước một nội tâm ấm áp, chân thành, lương thiện; trước một vẻ ngoài hiền hòa, thánh thiện và nể trọng sự quân tử, tử tế, thông minh, trí tuệ. Nói vậy không có nghĩa em mơ mộng, mù quáng mà cũng rất thực tế. Em vẫn cần một người có bản lĩnh, thực lực trong cuộc sống và công việc để không phải cho em dựa dẫm mà để em có thể học hỏi và cảm thấy ý nghĩa khi bên cạnh, còn có thể tựa vào một chút những lúc mệt mỏi, hay đau buồn. Em ý thức thà độc thân vẫn ý nghĩa và hạnh phúc hơn lựa chọn sai người nên em không áp lực phải cần một người yêu.



Nói thêm về gu của em: thích người ốm hơn mập, cao hơn em cái đầu nhưng không nên hơn quá để đẹp đôi (dù mong muốn vậy nhưng vì duyên số, những người yêu cũ của em đều cao và em thấy vẫn ổn). Em nghĩ một chàng trai hướng nội, bằng hoặc hơn tuổi (nhưng không quá 40), siêng năng, sạch gọn, thương người, vừa tình cảm vừa lý trí, chín chắn, nhẹ nhàng, không khô khan, thông minh, không mê tín, hài hước một chút (chỉ cần một chút) để nói chuyện với nhau hợp và vui, thích con gái truyền thống thì sẽ hợp em hơn. Điều quan trọng cuối cùng với em là em không có mong muốn sinh con và em tìm người chưa từng kết hôn.

Qua đây, em không nhất định tìm người yêu mà cởi mở kết bạn với những ai cùng tần số, bất kể nam hay nữ. Em nghĩ nếu không là người yêu thì mình có thêm một người bạn tốt và học hỏi nhau, cho nhau niềm vui, kiến thức cũng rất là ý nghĩa. Kiếp này em chỉ mong cầu một cuộc đời có nghĩa, lương tâm thanh thản, không hổ thẹn về bản thân, nhất là vào khi sắp rời khỏi thế gian này và nhìn lại mọi thứ, như vậy là quá đủ. Là một người tin vào đạo Phật và nhân quả, em yêu tự do tự tại, sợ chữ vô thường, ý thức sống còn vì kiếp sau nếu có và ước không luân hồi, tai nạn sinh lão bệnh tử.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ