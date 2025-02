Tìm người đủ bản lĩnh để đồng hành cùng em

Em sống tình cảm, ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe nên rất hay nấu ăn và thể thao, hạn chế ăn uống bên ngoài.

Sau một thời gian dài đọc nhiều bài trên mục Hẹn hò của VnExpresss, em quyết định thử vận may viết bài lên đây để tìm cho được một nửa yêu thương cho riêng mình. Em sinh năm 1985, là người con miền Trung, sau khi tốt nghiệp cấp 3 em vào Sài Gòn học tập và làm việc cho đến nay. Sau bao nhiêu năm miệt mài học tập và phấn đấu cho công việc, đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây em hài lòng với công việc ổn định và ngôi nhà nhỏ xinh của riêng mình. Có lẽ nó không là gì đối với nhiều người nhưng với em, đó là cả một quá trình lâu dài biến ước mơ thành hiện thực.

Hiện tại em là kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài. Dù tính chất công viêc hơi khô khan nhưng em luôn được đồng nghiệp yêu mến vì tính cách vui vẻ, hòa đồng và luôn giúp đỡ người khác. Tuy 40 tuổi nhưng em được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Em cũng chẳng có vấn đề gì khi tuổi này còn độc thân, chẳng qua vì duyên chưa tới, chưa gặp đúng người đúng thời điểm.

Em không theo tôn giáo nào nhưng luôn hướng đến việc thiện. Em đang sinh sống và sẽ gắn bó lâu dài ở TP HCM. Em sống tình cảm, ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe nên rất hay nấu ăn và thể thao, hạn chế ăn uống bên ngoài.

Về chuyện sinh con khi đã lớn tuổi thì anh cứ an tâm nhé, thời nay y học phát triển rất mạnh nên sẽ có nhiều phương pháp sinh con an toàn mà không ngại chuyện tuổi tác đâu ạ. "Nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do", nếu anh ngại tuổi tác thì vui lòng lướt nhanh qua nhé. Em hy vọng có thể gặp được anh, một người bạn đời nghiêm túc trong hành động, chín chắn trong suy nghĩ, rõ ràng trong các mối quan hệ để cùng em xây dựng tổ ấm. Em chờ tin anh.

