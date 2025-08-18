Tìm người đồng hành tích cực và chín chắn

Em 38 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc văn phòng cho một công ty Nhật.

Cuộc sống của em khá giản dị: đi làm, về nhà, chăm sóc bản thân và dành thời gian cho gia đình. Em sống gọn gàng, ngăn nắp, là người cẩn thận, tỉ mỉ. Ai gặp em thường bảo em nhanh nhẹn, nói nhiều nhưng bên trong lại là người hướng nội và thích sự bình yên.

Ngoài công việc, em có sở thích chạy bộ. Mỗi lần chạy xong, em cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tràn đầy năng lượng. Có lẽ vì vậy, em mong tìm một người đàn ông có suy nghĩ tích cực, luôn hướng về phía trước. Em không hợp với những ai có tư tưởng quá cổ hủ hay bảo thủ.

Với em, gia đình là ưu tiên hàng đầu. Em trân trọng những bữa cơm sum họp, những câu chuyện bên bố mẹ và anh chị em. Em mong tìm người đàn ông từ 39 tuổi trở lên, chưa từng kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có con, hiện cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Lý do là em không đủ khéo léo và tự tin để hòa hợp trong mối quan hệ với con riêng của chồng, và em không muốn vì thế mà làm tổn thương ai hoặc đánh mất chính mình.

Em hy vọng anh có học thức, sống tự lập, tôn trọng bản thân và người bên cạnh. Một người chín chắn để cùng sẻ chia những điều bình dị, cùng nhau tạo dựng mái ấm và đồng hành trên chặng đường dài phía trước.

Em tin rằng hạnh phúc không phải là thứ tình cờ tìm thấy, mà là điều hai người cùng nhau tạo ra.

Chúc anh một ngày an yên.

