Tìm người đồng hành nghiêm túc cho hành trình hôn nhân

Mình sinh năm 1988, làm việc và sinh sống tại Hà Nội, chưa từng kết hôn.

Hiện tại, công việc ổn định và mình có một cuộc sống bình lặng theo đúng nghĩa tích cực của từ này. Ở giai đoạn này của cuộc đời, mình trân trọng sự an yên, những buổi tối nhẹ nhàng sau một ngày làm việc, những cuộc trò chuyện đủ sâu để hiểu nhau hơn và cảm giác có một người đồng hành để cùng chia sẻ cả niềm vui lẫn những lo toan rất đời thường.

Mình sống tình cảm, chu đáo, biết lắng nghe và luôn coi trọng sự chia sẻ trong các mối quan hệ. Mình tin rằng phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm vẫn mong có một người đàn ông đủ chín chắn để dựa vào; không phải để che chở hoàn toàn, mà là để cùng nhau vững vàng hơn trước cuộc sống.

Mình mong có duyên gặp người đàn ông trưởng thành, trong độ tuổi từ 35 đến 40, độc thân, chưa từng kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng không vướng ràng buộc phức tạp. Quan trọng nhất là anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm và có mong muốn xây dựng hôn nhân lâu dài, không vội vàng nhưng cũng không mơ hồ.

Mình trân trọng người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, biết làm việc, biết lo cho tương lai và có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Hơn cả vật chất, đó là sự an tâm khi biết rằng người bên cạnh đủ chín chắn để cùng bàn bạc, cùng gánh vác và cùng xây dựng một mái ấm ấm áp, nơi gia đình luôn được đặt ở vị trí ưu tiên.

Mình tin rằng một cuộc hôn nhân bền vững được xây nên từ sự tôn trọng, chung thủy và tinh thần đồng hành. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng sẻ chia, cùng vun đắp và cùng đi qua những năm tháng phía trước một cách tử tế và bình yên, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

