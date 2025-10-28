Tìm người đồng hành để xây dựng mái ấm

Em hy vọng gặp người trung thực, trưởng thành, coi trọng gia đình, trân trọng những giá trị bình dị và thật lòng muốn gắn bó lâu dài.

Em là cô gái ngoài 30, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của em là giảng dạy tại một trường THCS, công việc mà em đã ước mơ từ thủa bé. Dù đôi khi áp lực, bận rộn với sổ sách và hoạt động ngoài giờ, nhưng được đứng trên bục giảng và nhận lại tình cảm yêu thương của học trò khiến em luôn thấy mình hạnh phúc và may mắn.



Ngoài công việc, em là người khá hướng nội. Em ít khi đi chơi vì thực sự rất thích ở nhà. Em thích nấu ăn cho gia đình, làm mấy món đồ nho nhỏ, đan len tặng người thân. Thỉnh thoảng, em chơi vài ván cờ vua, vẽ tranh và gần đây em đang học chơi piano để tìm thêm niềm vui cho mình. Cuộc sống của em có phần đơn giản và đôi khi hơi nhàm chán trong mắt bạn bè, nhưng lại mang đến cho em cảm giác rất bình yên.

Em từng không thích việc đọc sách vì thú thực, em luôn cảm thấy hai mắt díu lại khi nhìn những con chữ nhảy múa trước mắt. Nhưng gần đây, em được một người truyền cảm hứng để thay đổi. Lần đầu tiên, em đọc hết gần 600 trang sách trong 6 ngày. Em chợt nhận ra rằng, việc đọc sách mỗi ngày, không chỉ giúp hạn chế thời gian lướt xem những thứ vô bổ mà còn rèn cho bản thân sự kiên trì, có thêm tri thức để hiểu mình và hiểu người. Vậy nên em luôn cố gắng đọc mỗi ngày và biến nó trở thành một thói quen tốt.

Em không phải là một người yêu thích thể thao nhưng thích việc chạy bộ mỗi sáng. Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, ngắm nhìn nhìn nhịp sống hối hả ở cái thành phố nhộn nhịp này. Em không chơi được nhiều môn thể thao. Em thích cầu lông và giờ thêm gym vào danh sách. Tiết học nào, em cũng dạy bọn trẻ là phải phải tích cực luyện tập thể dục thể thao để phát triển toàn diện nên chắc kì này, cô phải quyết tâm để làm

gương cho các con.

Về ngoại hình, em không có gì nổi bật với 1m55 và cân nặng luôn giao động trong khoảng 50-52 kg. Em từng buồn vì mình không đẹp nhưng "đôi khi ta buồn vì không có giày đẹp để đi thì đâu đó, có người lại không có chân để đi giày"- câu nói đó khiến bản thân em nhận ra rằng mình nên cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra lành lặn. Con người không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn nhiều giá trị khác cần trau dồi.



Em đặc biệt yêu trẻ con và tin rằng hạnh phúc thật sự đến từ một mái ấm giản đơn nhưng đầy ắp yêu thương. Em hy vọng gặp một người đàn ông trung thực, trưởng thành, coi trọng gia đình, trân trọng những giá trị bình dị và thật lòng muốn gắn bó lâu dài. Em là một người mang tư tưởng truyền thống nên thích những người có tư tưởng nghiêm túc, tôn trọng đối phương và mang lại cho em cảm giác tin tưởng và an toàn. Nếu chúng ta có những suy nghĩ, quan điểm và sở thích giống nhau thì thật tuyệt. Mục tiêu cuộc sống của em chỉ đơn giản là: được ở bên cạnh người mình yêu và làm điều mình thích. Em làm được một nửa rồi, chỉ chờ anh tới nữa thôi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ