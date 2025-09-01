Tìm người đồng hành cùng tần số

Em 34 tuổi, sống và làm việc tại Nhật hơn 15 năm, luôn trân trọng sự chân thành.

Em may mắn có một công việc ổn định, đang điều hành công ty riêng và có thể chủ động thời gian để cân bằng giữa công việc, sở thích và những trải nghiệm mà em yêu thích.

Em giản dị, hay được người khác khen duyên dáng khi cười. Em thích đi du lịch để khám phá ẩm thực, văn hóa và những vùng miền khác nhau. Khi có thời gian, em thường về Việt Nam để kết hợp công tác và du lịch cùng gia đình.

Về chuyện riêng tư, em từng kết hôn nhưng đã ly hôn sau một năm và hiện tại chưa có con chung. Trải nghiệm này giúp em hiểu rõ hơn giá trị của hạnh phúc và sự đồng điệu trong mối quan hệ, cũng như mong muốn tìm một người đàn ông bằng hoặc lớn tuổi hơn, sống chân thành và biết trân trọng giá trị của bản thân và người khác.

Một người mà em có thể đồng điệu, cùng chia sẻ niềm vui, những trải nghiệm nhỏ bé hàng ngày, và đôi khi cho em cảm giác được bao bọc, an yên sau những nỗ lực và mệt mỏi trong công việc. Anh có thể đang sống ở Nhật, ở nước khác hoặc là người từ Đà Nẵng trở vào để em có thể cảm nhận được sự gần gũi và đồng điệu trong quan niệm sinh hoạt hơn. Mong anh có thể yêu xa hoặc chủ động sắp xếp thời gian nếu chúng ta cảm thấy hợp nhau.

Em hy vọng sẽ gặp được anh, người mà em có thể vừa gần gũi vừa thoải mái, vừa chia sẻ niềm vui vừa giữ được sự tự do là chính mình. Một người mà mỗi lần gặp, em đều cảm thấy vui vẻ, an yên và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Nếu anh thấy chúng ta có thể đồng điệu, em mong nhận được tin nhắn từ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ