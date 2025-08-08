Tìm người đồng cam cộng khổ

Mình sinh năm 1990, sống ở Đà Nẵng, là single mom, ly hôn năm năm và có một bé trai 6 tuổi.

Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, do mưu sinh và biến cố cuộc đời nên chuyển về Đà Nẵng sống cùng ba mẹ đươc sáu năm. Mình từng kết hôn nhưng hôn nhân không mấy hạnh phúc. Mình phát hiện anh ấy ngoại tình khi con tròn một tuổi. Mình từng tha thứ cho anh ấy nhưng bản tính không thể thay đổi được và trong lòng anh ấy hình như mẹ con mình không còn quan trọng nữa nên mình quyết định nuôi con một mình và chia tay.

Đến nay sáu năm rồi, cũng có vài người tìm hiểu những mình cảm thấy không hợp. Hôm nay biết đến trang báo này nên mình viết bài vừa để chia sẻ cuộc sống của mình vừa mong muốn tìm được một người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau cố gắng, đồng cảm và thấu hiểu.

Cảm ơn trang báo đã tạo điều kiện để mình viết bài, để mình có hy vọng tìm được nửa kia.

