Tìm người điềm đạm, kiểm soát cảm xúc, chân thành

Em có chính kiến rõ ràng, sống có trách nhiệm, biết cách chăm sóc bản thân và ăn mặc phù hợp.

Mở đầu thư em gửi đến anh một bài thơ mà em rất thích. Bài thơ gợi lên cảm xúc trong lòng em về ước mơ có một bến đỗ bình yên. Một tổ ấm nhỏ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, nơi có sự yêu thương, quan tâm, chia sẽ, động viên và là nơi để trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài.



"Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ

Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to

Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ

Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to".



Tình hình hiện tại em đã "31 mùa khoai sọ mà chưa này nọ với ai kia và đã 31 mùa khoai lang mà chưa lang thang cùng ai đó". Thật vậy, em đã độc thân 31 năm rồi và chưa từng kết hôn lần nào. Trước đây có ai đó hỏi em về việc lập gia đình, em chỉ trả lời là duyên chưa tới. Tuy nhiên, thực tế là em ở thời điểm đó chưa muốn kết hôn. Hiện tại sau bao nhiêu kinh nghiệm, trải nghiệm học hỏi từ những người đi trước, giờ em đã sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy muộn một chút nhưng em cho rằng đây là đúng thời điểm. Vì em đã đủ trưởng thành và chín chắn.

Em thuộc típ con gái vừa hiện đại vừa truyền thống. Cái gì mới, hay, hữu ích em sẽ tiếp thu nhưng vẫn giữ những nét truyền thống cần có. Nếu anh đang tìm kiểu phụ nữ dễ dãi, vui chơi qua đường thì chắc chắn rằng đó không phải là em. Em tự tin nói rằng quá khứ của em tốt đẹp và không có gì làm anh phải lo lắng. Em vẫn tự tin về ngoại hình của mình dù rằng em không cao cho lắm, nhưng em thấy cũng đủ xài rồi. Gương mặt dễ thương, thân hình cân đối, ánh mắt hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính, tính cách thì dễ chịu.

Bên cạnh đó, em còn có trái tim lương thiện, chân thành, ấm áp và chung thủy. Tình yêu của em được ví như câu nói: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về". Quan niệm tình yêu của em là tình cảm phải xuất phát từ hai phía, không phải là sự nỗ lực từ một phía, càng không phải là chuyện đáp ứng mọi nhu cầu của người mình yêu. Tình yêu phải là chuyện của hai người, ở mọi góc độ: quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực vun đắp đều phải xuất phát từ cả hai phía. Cả hai phải cùng nỗ lực mới có được mối quan hệ bền chặt và dài lâu. Điều quan trọng nhất là hãy luôn tôn trọng, thấu hiểu và cảm thông cho đối phương.

Em đang sống cùng gia đình tại Sài Gòn. Với công việc là nhân viên văn phòng. Hiện tại em cố gắng phấn đấu để phát triển bản thân mình hơn. Em không thuộc kiểu người thích phụ thuộc hay ăn bám vào người khác. Em sống có mục tiêu, lý tưởng riêng. Đôi lúc có khó khăn, nhưng không vì thế làm em bỏ cuộc. Em ít chơi mạng xã hội, hầu như không chia sẻ đời tư với người khác ngoại trừ gia đình. Thỉnh thoảng chỉ chia sẻ những điều vui vẻ và tích cực trong cuộc sống. Em rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tích cực khi có điều gì đó xảy ra.

Trong tình cảm hay mối quan hệ trong cuộc sống, em không tranh cãi hơn thua với người khác. Em sẽ quan sát, xem xét hành động và lời nói. Từ đó sẽ đưa ra nhận định có tiếp tục với mối quan hệ đó hay không. Em có rất nhiều sở thích và nấu ăn cũng là một trong những sở thích của em. Từ nhỏ mẹ đã dạy em phải biết nữ công gia chánh. Vì vậy, từ nhỏ cái gì em cũng biết làm. Thực tế những điều đó đã giúp ích em rất nhiều trong cuộc sống. Sau này em cũng sẽ dạy con như vậy. Điều quan trọng em hiểu rằng việc giữ lửa cho căn bếp chính là giữ hơi ấm cho gia đình.

Em dễ đồng cảm trước những người kém may mắn trong cuộc sống. Em sẽ giúp trong khả năng của mình. Khi trao đi vật chất nhưng đổi lại là giá trị tinh thần. Em thấy hoàn toàn xứng đáng và bản thân luôn thấy hạnh phúc khi giúp được ai đó có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thỉnh thoảng em sẽ trích tiền để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, hay giúp đỡ những người khuyết tật. Kết hôn là lần duy nhất em có thể tự lựa chọn người nhà. Em có thể kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Nhưng em không muốn bản thân lựa chọn sai lầm.

Em sống trong gia đình có học thức, có giáo dục, không tệ nạn xã hội, gia đình đoàn kết, vui vẻ, tôn trọng nhau. Anh rể em đều rất tôn trọng, yêu thương ba mẹ vợ và gia đình vợ, em mong anh sẽ có hoàn cảnh sống tương tự. Hoặc bản thân anh phải là người sống có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, không vướng tệ nạn xã hội, không xăm hình. Vì em nghĩ chúng ta không được lựa chọn nới mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Em thích anh là người đàn ông nam tính, có thể bảo vệ và che chở cho người anh yêu thương. Anh hãy là người trầm tính, điềm đạm, biết kiểm soát cảm xúc, chân thành, sống có trách nhiệm, biết yêu thương bản thân và gia đình, đặc biệt là không vô duyên. Anh là người cầu tiến, biết phấn đấu lo cho tương lai, có công việc ổn định và là người nói được làm được.

Về tuổi tác, em mong anh lớn tuổi hơn em và đã trưởng thành trong suy nghĩ.

Dẫu biết rằng hành trình đi tìm bến đỗ bình yên không phải là điều dễ dàng, nhưng em vẫn tin rằng nơi nào đó sẽ một người đồng điệu về cảm xúc, tâm hồn và cũng mong muốn tìm thấy hạnh phúc giống như em, đó chính là anh. Em mong rằng sau lá thư này em sẽ gặp được anh sớm nhất. Em chờ thư anh.

