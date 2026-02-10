Tìm người đi cùng em trong mọi hoàn cảnh

Chân thành sẽ chạm vào trái tim, hạnh phúc bắt nguồn từ điều tử tế.

Cuộc sống ngày nay vội vã, ồn ào, còn em nhịp sống rất chậm, có thời gian chỉ quanh quẩn bên người thân. Em độc thân, làm về giáo dục, vóc người mảnh mai, cao 1m58. Em sống nhân hậu, nguyên tắc. Công việc em cần sự bao dung và uyển chuyển trong mọi tình huống nên em sẽ biết tiến và lùi trong đối nhân xử thế. Em không theo đạo, không mê tín, sùng bái cực đoan. Tình cảm hợp - tan là do cả hai lựa chọn, quyết định.

Thời gian như thoi đưa, gió xuân đã về. Ở tuổi hoàng hôn, biết em có còn cơ hội gặp anh không? Về anh, mong anh có lối sống lành mạnh, sạch sẽ, điềm tĩnh, trọng chữ tín. Vì người đàn ông có chữ tín sẽ làm được mọi việc. Em chỉ tìm hiểu anh ở gần hoặc lân cận cho thực tế, hơn em 5 tuổi trở lại. Điều quan trọng là dứt khoát anh không vướng bận gì. Anh có tình cảm nào đó vẫn lập lờ, em xin không kết nối. Mong anh thông cảm điều này.

Trong tình cảm, để giữ chân nhau chỉ có sự thấu hiểu và chia sẻ. Em biết tất cả đều phải cố gắng và cần thời gian. Suy cho cùng, với em, hạnh phúc không phải điều gì đó rực rỡ, to tát, mà đó là khi mệt mỏi có thể ngồi cùng nhau nhìn phố lên đèn. Em tìm người đi cùng trong mọi hoàn cảnh. Cuộc đời này ngắn lắm. Nếu được lựa chọn, em chỉ chọn đến những nơi mình được trân trọng, vui vẻ. Em mong ở cánh thư đầu xuân. Chúc anh và mọi người đón mùa xuân như ý.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ