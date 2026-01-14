Tìm người để 'bắt nạt' mỗi ngày

Em sẽ 'bắt' anh cùng trải nghiệm đời sống tinh thần, chơi thể thao, đi nghe nhạc, đến những miền đất mới, cùng đi bên nhau bất kể buồn vui.

Anh có "nổi da gà" khi đọc tít bài này, để em mô tả thêm chút nhé. Em mong gặp được người "tâm ý tương thông", để "bắt nạt" anh mỗi ngày, 24/7, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, bất kể trời nắng hay mưa. Em sẽ "bắt" anh cùng em tận hưởng hạnh phúc một cách bình yên mỗi ngày, những bữa cơm nhà ấm cúng, những tách trà thơm. Sẽ "bắt" anh cùng chăm sóc tổ ấm, để các thành viên đều cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Sẽ "bắt" anh cùng trải nghiệm đời sống tinh thần, cùng chơi thể thao, cùng đi nghe nhạc, cùng nhau đến những miền đất mới; cùng đi bên nhau, bất kể buồn hay vui.

Anh sẽ tò mò rằng, nền tảng nào để thực hiện những điều trên? Về phía em, ở độ tuổi 40, dù tóc bớt xanh, môi bớt hồng (ơn trời là em vẫn cao 1m6), em lại thấy mình đang sống những ngày hạnh phúc khi cuộc sống tạm gọi là đủ đầy, không vướng bận bất cứ điều gì, với một công việc yêu thích trong lĩnh vực hướng dẫn pháp luật; một ngôi nhà nhỏ xinh ấm cúng nhiều hoa lá, sạch và thơm; một bạn nhóc khá hiền, chững chạc. Ngoài ra em có đồng nghiệp tử tế, môi trường sống văn minh. Em hiền, nghiêm túc, nhất quán và một chút dí dỏm.

Anh thấy đấy, sự "bắt nạt" này sẽ không khó để thực hiện, khi chúng ta có chung một mong ước là có người đồng hành hiểu, thật, bền bên cạnh. Em đã có mẫu cam kết, chỉ cần anh đến là điền vào thôi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ