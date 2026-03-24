Tìm người đàn ông tử tế, hơn em hai tuổi

Em 35 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, con cái đủ đầy, em vẫn chọn cách sống chậm rãi giữa Hà Nội đông đúc, đi làm mỗi ngày, tối về pha một tách cà phê nhỏ và đọc vài trang sách. Có người hỏi em có thấy sốt ruột không khi bạn bè xung quanh đã lập gia đình gần hết. Em từng suy nghĩ nhiều nhưng rồi nhận ra rằng hôn nhân không phải là một cuộc đua. Em không tìm một người để "cho kịp tuổi", chỉ mong gặp một người đủ chân thành để cùng đi đường dài.

Em sinh năm 1991, sống và làm việc tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Công việc của em ổn định, cuộc sống không quá ồn ào nhưng cũng không buồn tẻ. Em hướng nội, cao 1,49 m, vóc dáng nhỏ bé nên nhiều khi giữa phố đông, em lọt thỏm giữa dòng người. Có lẽ vì vậy mà em luôn mong có một người đàn ông cao hơn mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - một người hơn em hai tuổi để có thể che chở, bao dung và dìu dắt em qua những đoạn đường gập ghềnh.

Em thích đọc sách, thích viết lách. Những buổi tối yên tĩnh, em thường chọn một quán cà phê quen, ngồi nhìn dòng người qua lại và ghi lại vài suy nghĩ của mình. Hồ Gươm là nơi em hay đi dạo, không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì ở đó em tìm được cảm giác bình yên. Em nghĩ nếu một ngày nào đó có người nắm tay em đi vòng quanh hồ ấy, cùng trò chuyện về một cuốn sách vừa đọc hay một bộ phim vừa xem, hạnh phúc có lẽ cũng chỉ giản dị như vậy thôi.

Em tự nhận mình là người hiền lành và sống tử tế. Em không giỏi những lời hoa mỹ, cũng không quen thể hiện tình cảm quá phô trương. Nhưng nếu đã yêu, em sẽ yêu bằng tất cả sự chân thành. Em tin vào sự bền bỉ hơn là những cảm xúc bùng nổ nhất thời. Có lẽ vì thế mà ở tuổi 35, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi một người phù hợp, thay vì vội vàng bước vào mối quan hệ chỉ để lấp đầy khoảng trống.

Người em mong tìm là một người hơn em 2 tuổi. Em tin rằng khoảng cách ấy vừa đủ để anh có thêm chút trải nghiệm, thêm chút điềm tĩnh để bao dung cho những lúc em yếu lòng. Em mong anh hiền lành, sống liêm khiết, tử tế và biết ơn. Giữa nhịp sống hối hả hiện nay, khi mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng, em nghĩ một người đàn ông có đạo đức, có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh là điều quý giá nhất.

Em không tìm kiếm một người quá giàu có hay quá thành đạt. Điều em trân trọng là sự tử tế trong cách anh đối xử với người khác, là cách anh giữ lời hứa, là cách anh nhìn nhận khó khăn với tinh thần trách nhiệm. Em tin rằng một người đàn ông sống liêm khiết sẽ không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi những giá trị lâu dài. Một người biết ơn sẽ biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, từ bữa cơm gia đình đến sự quan tâm của người mình yêu.

Em mong anh có thể là người đàn ông đúng nghĩa - không phải để em phụ thuộc, mà để em có điểm tựa tinh thần. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sẽ có những áp lực công việc, những biến cố bất ngờ, những ngày mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi. Khi ấy, có một người lắng nghe, chia sẻ và cùng tìm cách vượt qua sẽ khiến mọi thứ nhẹ đi rất nhiều. Em tin rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc lãng mạn, mà còn là sự đồng hành trong những lúc khó khăn nhất.

Bản thân em không hoàn hảo. Em đôi khi suy nghĩ nhiều, đôi khi nhạy cảm. Vì hướng nội nên em cần thời gian để mở lòng. Nhưng một khi đã tin tưởng, em sẽ dành cho anh sự chân thành trọn vẹn. Em không giỏi cãi vã, cũng không thích hơn thua. Điều em mong là hai người có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau khi có hiểu lầm, cùng tìm cách tháo gỡ thay vì im lặng quay lưng.

Em thích một cuộc sống gia đình ấm áp. Một căn nhà nhỏ, cuối tuần cùng nhau đi chợ, nấu ăn, tối đi dạo quanh hồ Gươm hoặc tìm một quán cà phê yên tĩnh. Những điều giản dị ấy với em lại là ước mơ lâu dài. Em không cần những chuyến du lịch xa hoa liên tục, chỉ cần mỗi ngày trở về nhà đều cảm thấy bình yên.

Ở tuổi 35, em không còn mơ mộng về một tình yêu màu hồng. Em hiểu rằng hai con người trưởng thành đến với nhau sẽ có những khác biệt. Nhưng em tin nếu cả hai đều sống có đạo đức, có trách nhiệm và biết tôn trọng nhau thì mọi khác biệt đều có thể dung hòa. Em mong anh cũng đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, không còn tìm kiếm những cảm xúc nhất thời.

Nếu anh cũng đang ở Hà Nội, cũng từng đi qua những ngày dài mệt mỏi và mong có một người cùng chia sẻ, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một ly cà phê. Em sẽ kể anh nghe về cuốn sách em đang đọc, về những suy nghĩ nhỏ bé của em. Còn anh, chỉ cần là chính mình - một người đàn ông hơn em 2 tuổi, hiền lành, tử tế, có trách nhiệm và biết trân trọng tình cảm.

Em viết những dòng này không phải vì cô đơn quá mức, mà vì em tin rằng hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ một sự chủ động. Biết đâu giữa hàng triệu người, anh sẽ đọc được những dòng này và nhận ra rằng đâu đó có một cô gái nhỏ bé cao 1m49, thích đọc sách và đi dạo Hồ Gươm, đang mong chờ một người bước đến bên đời mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ