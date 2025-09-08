Tìm người đàn ông tự chủ về suy nghĩ và cảm xúc

Nếu anh thấy hoang mang không biết em là kiểu con gái trẻ con hay bà cụ non, thì... em là hai trong một đấy.

Giữa lúc những ứng dụng hẹn hò đang ăn nên làm ra, ý tưởng tìm người yêu qua email khiến bạn bè em cười ngặt nghẽo như xem hài độc thoại, thì em vẫn... viết thư. Vì em là một cô gái luôn hơi ngược dòng như vậy đó. Em là cô gái gen Z với vóc dáng cân đối cùng phong cách trong sáng dễ thương, đang sống và xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Có thể 5–7 năm nữa, khi đã cứng cáp hơn trong công việc, em sẽ về Việt Nam. Còn khi ở đây, em từng là người Việt duy nhất trong nhiều buổi tiệc với bạn bè, thích nói chuyện với mọi người, từ giáo sư, bạn khác khoa, bố mẹ của bạn bè, đến người lạ tình cờ gặp trên tàu, không phân biệt tuổi tác, màu da hay xuất thân.

Ngoài những niềm vui lớn và có vẻ trưởng thành hơn như được sếp vẽ mặt cười vào trang cuối cùng của bản báo cáo, hay viết xong một câu chuyện tình lâm li bi đát chuẩn phim Hàn và hí hửng đem khoe với bạn bè, hay tập trung suy nghĩ về quy luật tăng giá trong siêu thị, em cũng có vài niềm vui cực kỳ trẻ con như là nghe nhạc Disney phiên bản The Voice lúc tập luyện, hay ăn một ổ bánh mì Việt Nam trong hạnh phúc sau một tuần chỉ toàn pasta với bibimbap tự làm. Cuộc sống của em không có những bức ảnh Instagram lung linh (Facebook thì đủ ảnh dìm từ hội bạn), nhưng ký ức thì ngập tràn những khung ảnh sống động về cuộc sống.

Mà khoan, từ từ anh ơi, đừng vội gửi thư liền vì thấy em dễ thương anh nhé. Sau màn mở đầu với trà và bánh... đậu xanh, hẳn anh sẽ từ từ phát hiện ra rằng, em là một cô gái dễ kết bạn cùng nhưng không dễ để yêu. Em là người thích thử thách quan điểm của bản thân và khám phá những góc độ mà mọi người thường không chú ý. Em hay suy nghĩ cẩn trọng từ logic đến cảm xúc để xây dựng quan điểm sống. Em luôn mở lòng lắng nghe cả điều cũ và mới, nhưng cũng tỉnh táo phân tích giữa đúng và sai, trong một thế giới giao thoa và đa chiều. Vì vậy, để duy trì một kết nối lâu dài, em mong anh cũng là người tự chủ về suy nghĩ và cảm xúc, không vì mọi người bảo thế mà anh cũng cho là thế và hay tự đặt câu hỏi ngược cho chính mình.

Nếu anh đã có những kết nối ý nghĩa với mọi người xung quanh, tin rằng sự khác biệt và những va chạm là cơ hội để hiểu nhau hơn, đủ trưởng thành để đối mặt, giải quyết, học hỏi từ bất đồng hay hiểu nhầm, em tin mình có thể tiến thêm một bước từ tình bạn. Hơn nữa, mình sẽ đồng cảm hơn với nhau nếu anh từng ra những quyết định khó khăn cho bản thân hoặc người khác. Em biết để làm được điều đó, hẳn anh đã thấy bế tắc, chịu áp lực tâm lý, phải vượt qua những cách nghĩ thông thường để lựa chọn. Em vô cùng trân trọng nỗ lực đó.

Đọc tới đây, nếu anh thấy hoang mang không biết em là kiểu con gái trẻ con hay bà cụ non, thì... em là hai trong một đấy. Mình có thể bắt đầu bằng câu chuyện về... thời tiết, đồ ăn, công việc, bạn bè, công nghệ, thể thao, nghệ thuật. Em mong anh dưới 30 tuổi thôi, không cần gấp rút tán tỉnh để cưới vợ sinh con vì em nghĩ mình không phù hợp với những kế hoạch gấp gáp. Chuyện gắn bó lâu dài chỉ có thể khi cả anh và em đều thoải mái là chính mình trong mối quan hệ đúng không anh? Em tin điều đó cần thời gian, nên trước tiên thì bắt đầu với trà và bánh đậu xanh trước anh nhé.

