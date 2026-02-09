Tìm người đàn ông trưởng thành về cảm xúc

Em trân trọng người đàn ông điềm đạm, biết lắng nghe, kiên nhẫn và chịu khó, có khả năng kiểm soát cảm xúc và cư xử văn minh.

Em là nữ, đang sống và làm việc tại quận Bình Tân, TP HCM, tuổi gần 40, chưa từng trải qua hôn nhân. Công việc văn phòng ổn định. Về ngoại hình, em cao 165 cm, dáng người mảnh. Em thích tập thể dục để giữ sức khỏe, thích dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ở mức tạm ổn. Em thích leo núi, dù chưa đi nhiều. Nếu có người cùng sở thích thì đi chung càng vui. Dù đang sống ở thành phố, em lại yêu cuộc sống ở quê hơn, nơi gần gũi với thiên nhiên, yên tĩnh, không ồn ào hay ô nhiễm. Em cũng có định hướng sau này sẽ sống ở một nơi như vậy, rất mong gặp được người có chung quan điểm sống.



Em tìm một người bạn đồng hành, không quá đặt nặng tuổi tác, chỉ cần trưởng thành về cảm xúc, sống hướng Phật với sự trí tuệ và bao dung, yêu thiên nhiên và sống thiện lành. Em có ấn tượng với người đàn ông có dáng người gọn, khỏe khoắn, cao hơn em. Nếu anh yêu thích vận động, thể dục thể thao càng tốt. Một điều quan trọng với em là anh không hút thuốc lá, vì em dị ứng nặng với mùi này. Em trân trọng người đàn ông điềm đạm, biết lắng nghe, kiên nhẫn và chịu khó, có khả năng kiểm soát cảm xúc và cư xử văn minh. Với em, đó là những điều quan trọng để có thể đồng hành lâu dài cùng nhau.



Em hiểu rằng mỗi người đều có những khuyết điểm riêng, em cũng không ngoại lệ. Trong một mối quan hệ, sẽ có những mâu thuẫn và cãi vã. Em tin rằng với sự lắng nghe, tôn trọng và cùng nỗ lực, hai người có thể cùng nhau tốt hơn theo thời gian. Em mong một mối quan hệ mà hai người có thể cùng làm, cùng sống và cùng trưởng thành theo thời gian. Em là người sống khá chậm, quen để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nhưng ở thời điểm này, em chọn đi tìm hạnh phúc cho mình, thay vì chỉ chờ đợi. Em nghiêm túc trong chuyện tình cảm và trân trọng những mối duyên đến từ sự chân thành. Nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu trong những chia sẻ trên, hy vọng chúng ta có thể trò chuyện và tìm hiểu thêm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ