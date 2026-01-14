Tìm người đàn ông trưởng thành, trách nhiệm

Em không tìm chồng vì đã đến tuổi, mà tìm một người thích hợp để đồng hành.

Có lẽ khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ sẽ khiến anh có thiện cảm khi lần đầu gặp mặt. Có lẽ những câu chuyện về cuộc sống, du lịch và con người sẽ khiến anh cảm thấy điều thú vị nơi em. Em ở độ tuổi đầu 30, chưa từng kết hôn, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, công việc khá tốt tại một tập đoàn nước ngoài ở Việt Nam. Những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp em có được sự dịu dàng để thấu hiểu cảm xúc của người xung quanh, cũng như sự độc lập trong suy nghĩ của bản thân.

Em không tìm chồng vì đã đến tuổi, mà tìm một người thích hợp để đồng hành. Vì vậy, nếu không tìm thấy anh, em vẫn sẽ vui vẻ sống cuộc đời của riêng mình. Mong anh trưởng thành, có trách nhiệm và hướng về gia đình, vì em muốn cùng anh xây dựng một gia đình bền vững; Có công việc tốt; Có lối sống lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần; Trầm tính và hướng nội, vì em có phần hoạt bát và khá hài hước.

Cuộc sống hạnh phúc là khi chúng ta quây quần bên mâm cơm, cùng nhau chia sẻ cảm xúc vui mừng và đồng hành trong những lúc khó khăn. Mong sớm gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ